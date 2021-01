Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Kabinet Rutte-III gevallen

Vanwege de grootschalige fraude rond het kinderopvangtoeslagensysteem is het kabinet afgetreden. Dat het kabinet zou vallen hing al enige tijd in de lucht en voor lezer Elena_7008 was dit ook de logische politieke consequentie.

"Geen verrassing. Goed besluit, maar verder zal er weinig veranderen. Poppetjes zullen enigszins verschuiven, beterschap wordt beloofd, oppositie heeft weer extra munitie en verkiezingen zullen voornamelijk in het teken van corona staan. Zorg voor spoedige en ruime vergoeding van de slachtoffers, fraudebestrijding opnieuw goed onder de loep nemen en gewoon weer schouders eronder. Na de verkiezingen zullen we wel weer zien hoe de kaarten geschud zijn."

Toch lijkt niet iedereen achter het aftreden van het kabinet te staan. In de discussie op NUjij kwam de term 'symboolpolitiek' vaak naar voren. Lezer Quisquishoclegit legt uit:

"Ik vind het zelfs een domme zet. Want, wat wordt Nederland hier nu wijzer van? Er worden symbolische zondebokken aangewezen, die in de praktijk hier waarschijnlijk niets van afweten (want zo werken de ver-van-je-bed bureaucratische ministeries nu eenmaal). En degene die het wel weten, en er voor verantwoordelijk zijn, vallen hierdoor buiten de boot.

Daarnaast is het moment een politiek spel dat klaarspeelt op de rest van de verkiezingen. Een beetje coalitie versus oppositie uithangen en stemmen winnen, door te zeggen dat je iets doet tegen de gevestigde orde.

In plaats van kamerpolitiek te doen, en spelletjes te spelen om stemmen te winnen, dienen de partijen een minister maar eens aan het werk te zetten. De ministers moeten er persoonlijk werk van maken om zijn/haar ministeries weer in het gareel te krijgen. Dit is ontwijken van je verantwoordelijkheid ten voordele van de verkiezingen."

Hangt Trump impeachment boven het hoofd?

De Amerikaanse president Donald Trump is sinds woensdagavond de eerste Amerikaanse president ooit tegen wie een tweede afzettingsproces zal worden gevoerd, ditmaal vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari.

Op NUjij deelden veel mensen hun kijk op dit nieuws. Volgens MisteryX staat het buiten kijf dat Trump afgezet moet worden:

"Als je hier niet om wordt 'impeached', wat moet er in de toekomst dan gebeuren om iemand af te zetten? Of Trump nou nog maar zeven dagen of zeven jaar resterend heeft, dit soort dingen mag je als democratisch orgaan (het Congres) nooit en te nimmer toestaan. Niet afstraffen betekent precedenten scheppen. Of dat nu Trump is of een andere president doet er dan niet toe. Je moet een signaal afgeven nu."

NUjij'er Alibaba weet niet zeker of dit wel de juiste weg is:

"Ik vraag me af of de democraten hier goed aan doen. Ik kan me niet voorstellen dat dit Biden helpt met zijn doel om het land weer bij elkaar te brengen.

Ik begrijp dat dit ervoor zorgt dat hij zich over vier jaar niet meer verkiesbaar kan stellen, maar hoe groot zou die kans überhaupt zijn? De kans is veel groter dat één van zijn aanhangers of familieleden dat doet en die worden hier niet mee tegengehouden."

Excuses voor slavernijverleden Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam willen kijken of er excuses gemaakt moeten worden voor het slavernijverleden van de stad. Op NUjij volgde een verhitte discussie, waar veel lezers lieten weten dit geen goed idee te vinden. Lezer Ankov legt uit waarom.

"Ik ben een paar keer persoonlijk aangesproken op 'ons' slavernijverleden. Ik ben wit, dus mijn voorouders moeten wel slavenhandelaren geweest zijn, en daarmee zou ik als persoon de gekleurde medemens tekort doen als ik geen excuses maak. Het feit dat ik mijn hele leven voor gelijke rechten geweest ben en sollicitanten van alle afkomsten en geloven heb aangenomen maakt dus niet uit.

Mijn voorouders waren arme boeren uit Zeeland, teruggaand naar de 15e eeuw. Door de Duitsers uit hun dijkhuis gezet, daarna ging een deel in Schuring/Numansdorp wonen... en de watersnoodramp niet overleefd.

Mijn voorouders hadden niets met slavernij te maken, en zijn hier ook niet rijk van geworden. Net zo min als dat ik excuses verwacht van de nakomelingen van de Duitsers die mijn familie uit huis gezet hebben, zou men mij eindeloos verantwoordelijk moeten houden voor iets waar noch ik, noch mijn familie aandeel in gehad hebben."

