Premier Mark Rutte vraagt de Tweede Kamer het voorstel om een avondklok in te voeren niet op voorhand te blokkeren. Gezien de ernst van de Britse mutatie kan Nederland het zich volgens de minister-president niet veroorloven om ingrijpende maatregelen uit te sluiten.

"We hebben de luxe niet om een avondklok te blokkeren", zei premier Rutte woensdag in het coronadebat. Hij deed een klemmend beroep op kritische Kamerfracties om geen moties in te dienen die een avondklok uitsluiten. Rutte: "Doe vandaag alsjeblieft geen uitspraken om deuren dicht te gooien."

De Tweede Kamer is verdeeld over het voornemen van het kabinet om een avondklok in te voeren om de verspreiding van de besmettelijkere Britse mutatie van het coronavirus een halt toe te roepen.

Coalitiepartijen VVD en CDA wijzen de maatregel niet af, terwijl onder meer PVV en D66 ronduit tegen zijn. Meerdere partijen vragen het kabinet eerst iets te doen aan de vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk die in Nederland landen.

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zeiden dinsdag zich grote zorgen te maken over de crisis zoals die zich op dit moment in Engeland en Ierland ontwikkelt. Daar dreigt de zorg het aantal coronapatiënten niet langer aan te kunnen.

Om een dergelijke situatie in Nederland te voorkomen, heeft het kabinet de lockdown verlengd en het OMT opnieuw om een advies over een avondklok gevraagd.

'Pak eerst de brandhaardvluchten aan'

Hoewel de meerderheid van de Kamer de zorgen deelt, is een meerderheid er niet van overtuigd dat een avondklok op dit moment het juiste middel is. VVD en CDA wijzen het middel niet af, maar wijzen ook op het vliegverkeer vanuit het VK dat niet aan banden is gelegd. Ook D66 en CU zijn hier kritisch op.

"Begin nu niet aan een avondklok", aldus Rob Jetten (D66). "Pak eerst de brandhaardvluchten uit het VK aan." Dat vinden ook SP en PvdD. Gert-Jan Segers (CU) wil eerst een cijfermatige onderbouwing van de effecten van een avondklok zien voordat hij de maatregel kan steunen.

Critici in de Kamer wijzen erop dat er mensen zijn die na een dag thuiswerken en thuisonderwijs behoefte hebben aan een wandeling.

Premier Rutte zei de zorgen en de bezwaren van de Kamer te begrijpen en zelfs ook te delen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Nederland niet dezelfde fout mag maken als een jaar geleden, toen de ziekenhuizen in het Italiaanse Bergamo volliepen.

Volgens de premier werd er een jaar geleden nog rekening mee gehouden dat het weleens zou kunnen meevallen. Met de Britse variant houdt het kabinet nu juist rekening met het ergste scenario.

Kabinet is geen voorstander van een vliegverbod

Ondanks de zorgwekkende boodschap over de mutatie zeiden Rutte en De Jonge op de coronapersconferentie geen maatregelen boven op de al bestaande lockdown in te voeren. Het kabinet is geen voorstander van een vliegverbod en houdt ook een quarantaineplicht achter de hand.

Een deel van de Kamer is daar bezorgd over. GroenLinks-leider Jesse Klaver benadrukte dat het kabinet eerst alle andere opties goed moet onderzoeken, voordat het kan overgaan tot een avondklok. Zo wil hij weten wat het kabinet gaat doen om ervoor te zorgen dat positief geteste personen ook daadwerkelijk niet de deur uitgaan.

Volgens de premier zijn de vluchten uit Engeland "niet het grote lek", de meeste besmettingen vinden plaats in thuissituaties. CDA'er Pieter Heerma wees de premier erop dat die vergelijking niet opgaat, omdat het schrappen van vluchten er juist op gericht is de Britse mutatie buiten de deur te houden.