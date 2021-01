Valt het kabinet over de kinderopvangtoeslagaffaire of niet? Lang leek het erop dat het een kwestie van tijd zou zijn voor het kabinet-Rutte III over het schandaal zou vallen, maar ook een maand na het verschijnen van het vernietigende onderzoeksrapport naar de kwestie is er nog geen besluit gevallen. Dinsdagavond na de coronapersconferentie wordt in een extra ministerraad verder gepraat.

Het kabinet overlegt al weken over een reactie op Ongekend onrecht, het vernietigende rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. Waarom een kabinetsreactie zo lang op zich laat wachten, is niet duidelijk. Volgens premier Mark Rutte heeft het ermee te maken dat het tijd kost om tot een zorgvuldige reactie te komen.

Ook vindt hij zichzelf de aangewezen persoon om de gedupeerde ouders "zo snel mogelijk" te helpen. Volgens actualiteitenprogramma Nieuwsuur ziet de premier aftreden niet zitten, omdat dat dan eerder had gemoeten.

Of de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie daar net zo over denken, is nog niet duidelijk. Fractievoorzitter Pieter Heerma van het CDA legde de bal dinsdag desgevraagd bij het kabinet, dat aan zet zou zijn. CU-Kamerlid Joël Voordewind zei eerder al dat de geloofwaardigheid van Rutte III op tafel ligt.

Commissie oordeelt keihard over falen rechtsstaat

Een parlementaire commissie kwam een maand geleden in het onderzoek tot de conclusie dat de rechtsstaat heeft gefaald in de bescherming van burgers tegen de onrechtmatige fraudejacht van de Belastingdienst. Bij de fraudeaanpak maakte de fiscus zich schuldig aan etnisch profileren door ouders met een dubbele nationaliteit strenger te controleren.

Volgens de commissie zijn premier Rutte en voormalige bewindspersonen in het vorige kabinet Lodewijk Asscher en Eric Wiebes medeverantwoordelijk voor de fraudejacht. Zelfs de rechterlijke macht heeft een rol gehad in het onrecht dat tienduizenden onschuldige ouders is aangedaan door te lang aan de zijde van de Belastingdienst te hebben gestaan.

Verschillende partijen in de Kamer hebben het kabinet al opgeroepen het ontslag aan de Koning aan te bieden. Onder meer PVV, SP en GroenLinks vinden het schandaal dusdanig ernstig dat de hele kabinetsploeg zou moeten opstappen.

Voor de PvdA ligt de zaak gecompliceerder omdat een van de hoofdrolspelers in het schandaal, Lodewijk Asscher, nu de partijleider is. Hij maakte excuses voor zijn rol, maar vertrok niet.

De SGP heeft nadrukkelijk de vertrouwensvraag op tafel gelegd.

Gedupeerde ouders hebben geen vertouwen in kabinet

Voor een deel van de gedupeerde ouders is het kraakhelder: dit kabinet moet opstappen, zo lieten zij in ingezonden stuk in Trouw weten. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de ploeg van Rutte de ellende waar zij al jaren in verkeren gaat herstellen.

Dinsdag werd ook bekend dat een deel van de ouders niet zal wachten op de politiek en heeft aangifte gedaan tegen vijf (oud-)bewindslieden, onder wie de Tamara van Ark (voorheen staatssecretaris Sociale Zaken) , Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (voorheen staatssecretaris Financiën).

Volgens de advocaat van de ouders zouden deze bewindslieden zich schuldig hebben gemaakt aan ambtsmisdrijven.