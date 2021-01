De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag toegezegd dat er op 20 januari een ordelijke machtsovergang zal plaatsvinden. Op die dag worden Joe Biden geïnaugureerd als 46e president van de Verenigde Staten.

"Hoewel ik het volledig oneens ben met de uitkomst van deze verkiezingen, en ik daarin word gesteund door de feiten, zal desondanks een ordentelijke machtsoverdracht plaatsvinden op 20 januari. Ik heb altijd gezegd dat we ons gevecht om ervoor te zorgen dat alleen legale stemmen worden geteld zullen doorzetten. Hoewel dit het einde is van de beste eerste presidentstermijn uit de Amerikaanse geschiedenis, is dit slechts het begin van ons gevecht to Make America Great Again", laat Trump weten in een verklaring.

Het statement werd op Twitter gepubliceerd door een medewerker van de president. Trumps eigen account werd woensdag geblokkeerd door het sociale medium, nadat hij ongefundeerde claims over verkiezingsfraude deed.

Senaatsvoorzitter Mike Pence bevestigde Biden en Kamala Harris donderdag als aanstaande president en vicepresident van de VS. Dat had eigenlijk woensdag al moeten gebeuren, maar het proces liep uren vertraging op door de bestorming van het parlementsgebouw door Trump-aanhangers. Daarnaast dienden senatoren tevergeefs bezwaren in tegen de verkiezingsuitslagen in een tweetal Amerikaanse staten.

Pence zei eerder al dat hij de president niet zou helpen bij diens poging de verkiezingsuitslag door het Congres te laten saboteren. De vicepresident sprak als voorzitter van de Senaat de einduitslag uit in het Congres. Biden won 306 kiesmannen, Trump kreeg er 232.

Dichterbij een concessie kwam Trump nog niet

Met de belofte voor een vreedzame machtstransitie, komt Trump het dichtste bij iets wat lijkt op het erkennen van zijn verkiezingsnederlaag op 4 november vorig jaar. Tot op de dag van vandaag blijft Trump zonder greintje bewijs verkondigen dat Biden de overwinning aan fraude te danken heeft en hijzelf in werkelijkheid een "monsterzege" heeft behaald.

Trumps toezegging volgt op het stuklopen van tientallen rechtszaken om de uitslag aan te vechten, enkele bescheiden juridische successen en verschillende gefaalde pogingen om kiesraden en Republikeinse parlementariërs in swingstaten tot medewerking te bewegen.

Vanwege de opstelling van het Witte Huis konden Biden en de zijnen lang geen aanspraak maken op overheidsfondsen voor de transitie of vertrouwelijke briefings. Dat veranderde na een nederlaag in de rechtszaal in Pennsylvania en de officiële bevestiging van de verkiezingsresultaten in Michigan, waardoor de transitieperiode op 23 november formeel kon worden gestart.