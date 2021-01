Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Gemeente heroverweegt terugvorderen bijstand

De Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren gaat nog eens kijken naar de zaak van de vrouw die meer dan 7.000 euro aan bijstand moet terugbetalen omdat haar moeder zo nu en dan boodschappen voor haar deed.

Op NUjij werd er veel gediscussieerd over of deze terugvordering wel terecht was. Een aantal lezers vond dat de gemeente juist heeft gehandeld, zo ook SC1305.

"Als je geen geld of de mogelijkheid hebt om boodschappen te doen kun je dit allereerst melden bij de gemeente en dan samen zoeken naar een oplossing. Meestal is dit een budgetplan.

Als alle vaste lasten onvermijdelijk zijn in je levensbehoefte zoals aan wordt gegeven en dit wordt ondersteund door de instanties, dan zal de gemeente daarna ook niet moeilijk doen als je moeder je boodschappen haalt. Maar zonder deze procedure te doorlopen zijn de ontvangen boodschappen gewoon inkomsten en deze moet je doorgeven. Geef je dit niet door dan kom je je meldingsplicht niet na en fraudeer je.

De gemeente staat naar mijn mening in z'n recht om de bijstand terug te vorderen eventueel met boete."

Toch waren er ook veel NUjij'ers die vonden dat de gemeente de menselijke maat uit het oog verloren had. Kijkglas legt uit:

"De Participatiewet maakt dat de terugvordering wettelijk correct is. Oké, maar moet dat dan per se van vijf jaar? Was een tussenweg niet mogelijk: vanaf nu korten op de uitkering of zoiets?

Prima dat de ambtenaar in kwestie alert was (want laten we eerlijk zijn: als hier een crimineel wekelijks iemand 50,- had toegestopt en de ambtenaar had dat laten gaan uit coulance, dan hadden we niet kunnen wachten om de ambtenaar van 'slapen' en andere clichés te betichten) maar de genomen maatregelen lijken nogal buiten proportie. Ik zeg 'lijken' omdat we niet het hele verhaal kennen.

Wat ik wel heel dubbel vind: in het licht van de 'participatiemaatschappij' (een paar kersttoespraken of Prinsjesdagen geleden uitgevonden geloof ik) is het idee dat je in nood juist een beroep móet doen op je netwerk, want we moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Kortom: wat weegt zwaarder; de letter van de wet of de intentie van de wet?"

Twee jongens ernstig verwond aan handen door illegaal vuurwerk

Twee minderjarige jongens uit Gelderland zijn zaterdag zwaargewond geraakt na het afsteken van cobra's. Volgens de politie is de kans groot dat zij hun hand kwijt zullen raken.

Veel NUjij'ers veroordeelden het feit dat de jongens zulke onnodig grote risico's namen terwijl er een vuurwerkverbod gold en de ziekenhuizen al overvol zitten, maar er waren ook geluiden van NUjij'ers als Marcel75 die vonden dat ook deze jongens medeleven verdienen.

"Mensen hebben medeleven omdat ze zich herinneren wat ze zelf hebben uitgespookt in hun jeugd en zich realiseren dat ze zelf ook een paar keer door het oog van de naald zijn gekropen.

In mijn geval door rood fietsen op mijn 16e en geschept worden door een auto. Gelukkig was ik geen seconde langzamer en raakte de auto alleen mijn achterwiel, waardoor ik er met een paar schrammen afkwam.

Of op mijn 14e, toen ik op Nieuwjaarsdag een strijker vond die nog niet afgegaan was, hem afstak en hij vlak bij mijn hand ontplofte. Wat pijn en een licht brandwondje, had ook anders kunnen aflopen.

Volgens mij heeft iedereen wel een paar van dit soort voorbeelden uit de tijd dat onze hersenen nog niet volgroeid waren. In de puberteit zitten we vol hormonen en bewijsdrang. Dit gecombineerd met hersenen die de gevolgen van onze acties nog niet kunnen overzien. Ook al is het dom wat deze jongens gedaan hebben, verdienen ze hierdoor mededogen."

Ervaringen met thuisonderwijs

Door de coronamaatregelen kregen ouders van schoolgaande kinderen in maart 2020 ineens te maken met thuisonderwijs. NU.nl sprak wat ouders die hun kinderen al jaren thuis onderwijzen, en ook in de reacties werd volop gediscussieerd over de voor- en nadelen van deze alternatieve onderwijsvorm.

Lezer NiennaVala vertelt over haar eigen aanpak, en over hoe zij haar kind thuis aanvullend onderwijs geeft.

"Wij hadden graag voor thuisonderwijs gekozen maar wilden niet liegen over een levensovertuiging, en je krijgt echt niet zo gemakkelijk toestemming voor thuisonderwijs.

Ons kind gaat dus wel naar school maar naast school heeft hij nog steeds een enorme leerbehoefte vanwege zijn (hyper)hoogbegaafdheid. We deden dus altijd al onbewust een soort 'after-school': buiten schooltijd de natuur ingaan, bezoeken van musea of dierentuinen, eigen interesses volgen etc. Dat voelt niet als les krijgen maar hij geniet ervan en is hard nodig om aan die leerhonger te voldoen.

In de vorige lockdown deden we dus deels schoolwerk, maar grotendeels écht thuisonderwijs. Er werd een kabelbaan gebouwd door het huis (wiskunde, natuurkunde) , we volgden lessen via het WNF (biologie, lezen en schrijven), en het was lente dus buiten was er ook genoeg te ontdekken. Wat school betreft bleek zijn voorsprong alleen nog maar groter te zijn geworden dan het al was. En we hadden een superleuke tijd!"

