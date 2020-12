De Britse topman van bank Barclays heeft tegen het BBC-radioprogramma Today gezegd dat hij verheugd is dat de naderende deal het Britse zakenleven "duidelijkheid" zal geven.



"Ik ben heel blij dat het erop lijkt dat we onze belangrijkste handelsrelatie kunnen voortzetten. En bedrijven kunnen dan plannen. Ik denk dat dit de belangrijkste kwestie voor hen was in de afgelopen twee jaar. Ze worden er soms van beschuldigd er niet klaar voor te zijn, en de vraag was dan: klaar waarvoor? Nu hebben we in ieder geval duidelijkheid en kunnen we door."