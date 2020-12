PSV heeft het kalenderjaar afgesloten met een ruime zege op VVV-Venlo. De Eindhovenaren kwamen in het Philips Stadion met 0-1 achter, maar wonnen met 4-1.

Na de goal van Jafar Arias in de 22e minuut mocht VVV hopen op een stunt, al maakte Philipp Max dertien minuten later vanaf de strafschopstip 1-1. In de tweede helft stelde PSV al snel orde op zaken door treffers van Olivier Boscagli en Cody Gakpo, waarna invaller Adrian Fein vlak voor tijd de 4-1-eindstand op het scorebord zette.

Door de zege komt PSV na veertien wedstrijden in punten gelijk met Eredivisie-koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen woensdag nog uit tegen Willem II. Bovendien heeft Ajax een beter doelsaldo (+42 om +21).

Op 10 januari, bij de hervatting van het Eredivisie-seizoen, is Ajax tegen PSV de eerste topper van de drukke maand januari.

Jafar Arias viert de 0-1 van VVV met Vito van Crooij.

Malen ontbreekt in selectie PSV

Opvallend was dat Donyell Malen tegen VVV ontbrak in de wedstrijdselectie van PSV. De aanvaller had wat fysieke klachten overgehouden aan het treffen zaterdag met RKC Waalwijk en was niet op tijd hersteld.

Met Noni Madueke in plaats van Malen hield het spel van PSV voor rust te wensen over tegen de Venlose laagvlieger. Sterker nog, VVV kwam na 22 minuten verrassend op voorsprong. Vito van Crooij gaf voor en Arias werkte de 0-1 binnen.

Het duurde dertien minuten tot PSV de schade hersteld had, en daar had het een penalty voor nodig. Na een overtreding van Christian Kum op Madueke ging de bal op de stip. Max schoot overtuigend de 1-1 op het scorebord. Dat was ook de ruststand.

Vreugde bij PSV na de 1-1.

Ihattaren gaat geblesseerd naar de kant

In de tweede helft revancheerde PSV zich voor het matige spel voor rust. De ploeg van Schmidt joeg op een voorsprong en na vier minuten was het ook daadwerkelijk 2-1. Boscagli kopte een corner van Max binnen.

De thuisclub ging daarna door met aanvallen. Madueke passte naar Gakpo, die koel, hard en diagonaal de 3-1 binnenschoot. Daarmee was het laatste beetje spanning uit de wedstrijd en kon PSV de wedstrijd rustig uitspelen.

Het laatste doelpunt kwam in de laatste minuut op naam van invaller Fein, nadat Madueke opnieuw aangever was. Een smetje op de zege van PSV was dat Mohamed Ihattaren de wedstrijd niet af kon maken. Hij ging vanwege fysieke problemen al in de 56e minuut naar de kant.

Mohamed Ihattaren valt geblesseerd uit.

