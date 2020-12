Passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika mogen vanaf maandagavond niet meer landen in Nederland vanwege een mutatie van het coronavirus in het Afrikaanse land. Deze maatregel geldt tot uiterlijk 1 januari 2021, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag.

"Houd contact met uw luchtvaartmaatschappij over de ontwikkelingen", adviseert het ministerie.

"Bent u op dit moment in Zuid-Afrika en wilt u terugkeren naar Nederland? Zoek een veilig onderkomen voor de komende dagen en wacht tot het weer mogelijk is om naar Nederland te reizen. Ook als u in Zuid-Afrika woont en voor de feestdagen naar Nederland wilt komen, is dat voorlopig niet mogelijk."

Wie toch vanuit Zuid-Afrika naar Nederland is gekomen (bijvoorbeeld via een overstap in een ander land, of omdat de terugreis al achter de rug is), moet hier eerst tien dagen in thuisquarantaine. Die regel geldt overigens voor iedereen die vanuit het buitenland naar Nederland terugkeert.

Dit bericht wordt aangevuld.