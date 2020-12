Felix Meurders is zaterdag voor de laatste keer te horen in Spijkers met Koppen, het radioprogramma dat hij zo'n 25 jaar presenteerde. Meurders maakt de uitzending zoals gebruikelijk met Dolf Jansen vanuit het Utrechtse café The Florin.

"Het is de laatste van dit jaar, en nog veel erger: het is de laatste met de grote Felix Meurders", zo begon Jansen de uitzending, waarin D66-leider Sigrid Kaag en Eurocommissaris Frans Timmermans te gast waren.

In juli werd bekend dat Meurders (74) vertrekt bij het NPO Radio 2-programma, dat een van de langstlopende programma's op de Nederlandse radio is. "In mei kreeg ik het aanbod om een nieuw programma te maken. In de maanden daarna ben ik ermee vertrouwd geraakt dat ik afscheid ga nemen", vertelde hij destijds.

"Moeilijk vind ik het niet, nee. Natuurlijk zal me na afloop een gevoel van weemoed overvallen, maar dat duurt denk ik niet lang. Ik ga met iets nieuws beginnen en daar ben ik voortdurend mee bezig. Dus ik heb nauwelijks de tijd om weemoedig te worden."

De presentator kijkt terug op een bijzondere periode in zijn radiocarrière. "Het is altijd mijn zaterdagse uitje geweest. Het was echt een feestje. Ik heb ongelofelijk veel mooie dingen meegemaakt."

Meurders geeft het stokje door aan Willemijn Veenhoven. Hij blijft in dienst bij BNNVARA en verruilt de zaterdagmiddag op Radio 2 voor de zaterdagochtend op Radio 5. In zijn nieuwe programma FM op 5 zal hij tussen 10.00 en 12.00 uur muziek draaien en mensen interviewen die dat weekend iets bijzonders gaan doen.