Voor de 22e keer wordt de Top 2000 uitgezonden. De lijst bestaat eigenlijk al jaren uit veelal dezelfde liedjes. Staan Bohemian Rhapsody en Stairway to Heaven over twintig jaar nog steeds in de hoogste regionen? En welke nummers hebben de potentie om een klassieker te worden? NU.nl vraagt het aan Top 2000-presentator Carolien Borgers en muziekwetenschapper Ashley Burgoyne.

"Ik denk dat er in de hogere regionen van de Top 2000 geleidelijk een verandering te merken is", vertelt Borgers. "Er is elk jaar een aantal pieken te zien, dat vaak wordt veroorzaakt door the sign of the time, dat een gebeurtenis of periode weerspiegelt. Zoals dat dit jaar veel troostrijke muziek omhoog is gegaan. Maar over het geheel gezien hebben de stemmers toch favorieten die ze ieder jaar weer willen horen. Ik zie de lijst als een levend wezen, een organisme dat langzaam verandert en beweegt, maar niet radicaal. Extreme veranderingen zul je niet snel zien."

"Het zijn ook nummers die veel mensen kennen en daarom stemmen ze erop", gaat Burgoyne verder. "Bij het invullen van hun lijst zullen ze naast hun persoonlijke favorieten ook nog denken: welke zal ik nog kiezen? Dan komen de liedjes uit de hogere regionen vaak naar boven. In die zin belanden de klassiekers in een vicieuze cirkel, waardoor de top tien nagenoeg ongewijzigd blijft."

Dit jaar is de nummer één wel nieuw: Roller Coaster van Danny Vera. Het nummer verscheen in 2019 en staat dit jaar voor de tweede maal in de lijst. Het is een vreemde eend in de bijt naast nummers van Queen, Led Zeppelin en Boudewijn de Groot. Net als veel andere Nederlanders was Burgoyne verrast, "omdat het geen typisch catchy lied met een herkenbare melodie is". "Voor veel andere nummers uit de top tien geldt precies hetzelfde. Al zijn het wel nummers die op hun eigen manier erboven uitsteken."

Feitjes en cijfers In totaal hebben 4.572 verschillende nummers in de lijst gestaan, waarvan 598 liedjes elk jaar zijn vertegenwoordigd.

Bij de stemmers tot vijftien jaar staat Bohemian Rhapsody bovenaan, bij de alleroudsten (91+) is dat Roller Coaster.

De grootste stijger dit jaar is het nummer Uncharted van Kensington, dat met 1.635 plekken naar 87 steeg.

De grootste daling is voor het nummer Het Land Van van Lange Frans en Baas B, dat met 1.040 plekken daalde naar 1.667.

Lijst van de boomers

De muziekwetenschapper stelt dat nostalgie een grote rol speelt bij het samenstellen van je lijst met favoriete muziek. "Je ervaart de meeste nostalgie bij de muziek die je luisterde rond je twintigste levensjaar. Ook heb je dat gevoel bij muziek die populair was toen je ouders die leeftijd hadden en toen je opa en oma rond de twintig waren."

Traditioneel is de Top 2000 dan ook een lijst van de babyboomers. "Maar de laatste jaren werden er twee pieken opgemerkt in de leeftijden van de stemmers: die van de boomers en de nieuwe generatie, hun kinderen. Het kan ervoor zorgen dat de lijst langzaamaan gaat veranderen."

“Dat nummer heeft iets teweeggebracht bij de luisteraar, iets universeels” Carolien Borgers

Een nummer dat volgens Burgoyne kans heeft om door de nieuwe generatie als klassieker te worden bestempeld, is A Sky Full of Stars van Coldplay en Avicii uit 2016. "Het nummer steeg hard in de lijst na het overlijden van Avicii in 2018 en blijft ook nu elk jaar wat omhoogkruipen."

Ook Borgers ziet liedjes van 'nieuwe' artiesten als potentiële klassiekers, zoals bad guy van Billie Eilish. "Ze is dit jaar flink gestegen (van 559 naar 221) en is met everything i wanted een nieuwe binnenkomer. Ik denk dat Billie nooit meer uit de Top 2000 gaat, wat ik ook denk over Harry Styles (drie noteringen, met Sign of the Times als hoogste op 210). Impossible van Nothing But Thieves, nieuw binnen op 180, is denk ik volgend jaar nog hoger genoteerd. Dat nummer heeft iets teweeggebracht bij de luisteraar, iets universeels."

205 Billie Eilish - Bad Guy

'Soms leeft er gewoon iets'

Maar niet alleen nieuwe nummers denderen de Top 2000 binnen, dit gebeurt ook met liedjes die al lang en breed bekend zijn. "Zelf ben ik heel blij met Babooshka van Kate Bush", vindt Borgers. "Een single uit 1980 die nu binnenkomt op 1.907. Een fantastisch nummer dat toch harten van mensen heeft weten te raken. Maar waarom? Geen idee. Het mooie daarvan is dat het gevoel dat bij mensen leeft vaak niet terug te traceren is. Zoals het gaat met golfbewegingen, soms leeft er gewoon iets."

Zowel Borgers als Burgoyne denkt dat er de komende jaren weinig wisselingen in de top tien op te merken zijn, maar over twintig jaar kan dat wellicht heel anders zijn. "Op een gegeven moment zijn er geen babyboomers meer en ik ben benieuwd wat er dan met de lijst gebeurt", zegt Burgoyne. "De klassiekers zullen door traditie blijven. Maar net zoals de generaties uitsterven, kan dat met muziek uit die tijd ook gebeuren. Dus mogelijk vind je over twintig jaar veel minder muziek uit de jaren zestig en zeventig terug."

De Top 2000 wordt op 25 december vanaf 0.00 uur uitgezonden.