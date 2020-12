Het woord 'anderhalvemetersamenleving' is gekozen tot het Woord van het Jaar 2020, maakt de uitgeverij Van Dale dinsdagochtend bekend. De term kreeg 29,8 procent van de 12.000 stemmen. Op de tweede plaats staat 'fabeltjesfuik' (11 procent) en op de derde plaats komt 'viruswappie' (10,6 procent).

Van Dale omschrijft 'anderhalvemetersamenleving' als: "een samenleving die zo is ingericht dat burgers in de publieke ruimte en in publiek toegankelijke locaties ten minste anderhalve meter afstand tot anderen kunnen bewaren, met name ter ter voorkoming van virusepidemieën."

Met 'fabeltjesfuik' wordt gerefereerd naar dat mensen op sociale media die veel lezen over complottheorieën, ook steeds meer berichten over dit soort theorieën krijgen aangeboden. Een 'viruswappie' is volgens de Van Dale een scheldwoord voor iemand die de ernst van het coronavirus of de pandemie ontkent.

Van de twintig woorden die de shortlist haalden, had het merendeel te maken met de coronacrisis. Zo stonden ook 'coronamoe', 'hoestscherm' en 'lockdownfeestje' op deze lijst. Woorden die niet met de pandemie te maken waren, waren bijvoorbeeld 'racismeknielen 'en 'klimaatwanhoper'.

Eerdere woorden van het jaar 2019: boomer

2018: blokkeerfries

2017: appongeluk

2016: treitervlogger

2015: sjoemelsoftware

2014: dagobertducktaks

2013: selfie

2012: project-X-feest

2011: tuigdorp

2010: gedoogregering

Belgische woord van het jaar is 'knuffelcontact'

Ook in België organiseert Van Dale een verkiezing voor woord van het jaar. Hier ging 53,3 procent van de bijna 25.000 stemmen naar het woord 'knuffelcontact'.

Knuffelcontact staat in het woordenboek beschreven als: 'persoon, buiten de eventuele leden van je gezin, met wie je nauw (fysiek) contact mag hebben, met name tijdens de coronacrisis.'

De tweede plaats in België gaat naar 'covidioot', een scheldwoord voor mensen die coronamaatregelen negeert. Dit woord kreeg 8,7 procent van de stemmen. De derde plaats gaat met 7,3 procent van de stemmen naar 'hoestschaamte'. Dit is de schaamte die iemand voelt als diegene hoest in het bijzijn van anderen, waardoor dat gezelschap misschien denkt dat diegene een besmettelijke ziekte heeft.