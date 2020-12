Het kabinet wil met de komst van het coronavaccin en een uitbreiding van de testcapaciteit voorkomen dat Nederland na 19 januari opnieuw doorsukkelt naar een derde lockdown. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei maandag in een persgesprek dat de lockdown van de komende vijf weken "draaglijker" zal zijn met het perspectief dat het virus in 2021 wel effectief bestreden zal worden.

"Er wordt hard gewerkt om klaar te staan als dat nodig is", zei De Jonge. Met een grote inentingscampagne die in de week van 4 januari van start moet gaan, de uitbreiding van de testcapaciteit en de komst van sneltesten voorziet De Jonge dat het mogelijk wordt het virus na de lockdown dit keer effectief in te dammen.

Premier Mark Rutte kondigde in een tv-toespraak aan dat Nederland voor vijf weken op slot gaat met een lockdown die verder gaat dan de lockdown van afgelopen maart. Het doel is de besmettingen drastisch terug te dringen om vervolgens de samenleving opnieuw te openen.

In het voorjaar lukte het ook om de eerste golf plat te slaan, maar faalden het testbeleid en het bron- en contactonderzoek, waardoor het virus opnieuw kon oplaaien. De Jonge denkt dat dat dit keer niet zal gebeuren.

De vraag is wel of de GGD's, die verantwoordelijk zijn voor de eerste vaccinaties, op tijd klaar zullen zijn en of de testcapaciteit dit keer wel op tijd in orde zal zijn. Volgens de minister wordt er op dit moment hard gewerkt om na de lockdown klaar te staan. "Er wordt met man en macht gewerkt aan uitbreiding van testcapaciteit."

Had kabinet niet eerder moeten ingrijpen?

De Jonge ging ook in op de vraag of het kabinet niet eerder hard had moeten ingrijpen. Vorige week sprak het kabinet nog van een tweesprong waar Nederland voor zou staan, maar zag het toen al dat het aantal besmettingen opliep.

Volgens De Jonge lag de situatie toen anders met een reproductiegetal van 1,0. De hoge besmettingscijfers konden toen nog verklaard worden door de uitbreiding van het testbeleid waardoor mensen die een melding via de corona-app kregen zich zonder klachten kunnen laten testen.

Nu ziet het kabinet een stijging in het aantal ic-opnames en ziekenhuisopnames. Het reproductiegetal ligt inmiddels op 1,24. "Het gaat nu de verkeerde kant op", aldus de coronaminister. Hij doet een beroep op Nederland om zich de komende weken aan de maatregelen te houden. "We kunnen de tweede golf keren, maar moeten wel alles op alles zetten. Alle contacten, waar mogelijk, moeten we minderen."

De minister ziet dat harde maatregelen nu nodig zijn. Hij voegt eraan toe dat alleen maatregelen het virus niet zullen indammen. De mate waarin mensen zich gezamenlijk aan de regels houden is het belangrijkst.