Op jouw toekomstige coronavaccin staat geen scancode. Alleen op de doos waar bijna duizend flesjes in zitten, staat een etiket dat gescand kan worden. Dit betekent dat later niet precies te achterhalen valt welk vaccin je hebt ontvangen, met alle gevolgen van dien. Daarom roepen apothekers op met spoed na te denken over een registratiesysteem. Ziekenhuisapotheker Tjalling van der Schors, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), legt in deze podcast uit waarom dat belangrijk is.

