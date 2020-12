De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk gaan zondag verder in Brussel. Dat hebben voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Britse premier Boris Johnson afgesproken in een telefonisch overleg zaterdag. Von der Leyen en Johnson zullen maandag ook weer telefonisch overleggen.

De twee leiders belden elkaar nadat de hoofdonderhandelaars vrijdagavond de onderhandelingen hadden stilgelegd. Dit kwam door grote verschillen tussen de partijen op het gebied van staatssteun, toezicht en visserij. Deze drie punten zijn al langer de struikelblokken van de onderhandelingen.

Von der Leyen en Johnson verwezen ook weer naar deze gebieden. Zonder overeenkomsten op die drie knelpunten is een handelsakkoord niet haalbaar, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

Het Verenigd Koninkrijk is officieel al op 31 januari 2020 uit de Europese Unie gestapt. Sindsdien is er een overdrachtsperiode, waarin er voor onderlinge handel dezelfde regels gelden als vóór de Brexit. Op 31 december komt deze overgangsperiode ten einde.

Als er tegen die tijd nog geen handelsakkoord is, gaan de regels van handelsorganisatie WTO gelden. In de praktijk betekent dat dat er op veel producten importheffingen komen.