In de openbare redactievergadering van NU.nl praten we deze week over het verhaal dat meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) in de afgelopen tijd bedreigd zijn. NU.nl-verslaggever Job van der Plicht bracht dit nieuws naar buiten. Hij vertelt hoe dit verhaal tot stand kwam en welke afwegingen hij heeft gemaakt.

De presentatie van de Week van NU is in handen van hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman. Podcastcoördinator Frank Brinkhuis en binnenlandverslaggever Job van der Plicht zijn aangeschoven.

