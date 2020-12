Op het Binnenhof is vrijdag geschokt gereageerd op het bericht dat meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) worden bedreigd en zelfs thuis worden opgezocht. "Het is schandalig dat dit gebeurt", aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie). "Wetenschappers verdienen veilig en vrij hun opvatting te kunnen uiten", zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in een reactie.

De minister reageert op berichtgeving van NU.nl eerder op de dag. Meerdere leden van het OMT hebben verklaard dat zij bedreigd worden.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) spreekt van "afschuwelijke intimidatie en bedreiging van wetenschappers".

De bedreigingen hebben er zelfs toe geleid dat sommige OMT-leden twijfelen of ze nog wel in de media hun expertise met een groter publiek moeten delen.

Minister Grapperhaus zei niet verder te kunnen ingaan op de inhoud van de bedreigingen. Hij benadrukte daarnaast dat wetenschappers een zeer belangrijke rol in het publieke debat spelen. "Ze leggen in tv-programma's op een goed, begrijpelijk niveau uit wat er speelt."

'Buitengewoon slecht' dat ook wetenschappers beveiligd moeten worden

Kaag: "Dit zijn mensen die hun kennis ter beschikking stellen aan ons allemaal en die ons helpen het coronavirus te bestrijden. We moeten deze mensen juist dankbaar zijn."

Het kabinet trok eerder al extra geld uit voor de beveiliging van advocaten, rechters en journalisten. Grapperhaus noemt het "buitengewoon slecht" dat nu ook wetenschappers bedreigd worden.

PvdA-leider Asscher vindt het "een grove schande". Hij ziet dat in het publieke debat bedreiging steeds vaker wordt ingezet tegen mensen die zich uitspreken. "Dit mag nooit normaal worden. Wetenschappers verdienen veilig en vrij hun opvatting te kunnen uiten."

Jesse Klaver (GroenLinks): "Oneens zijn met de adviezen kan, maar intimidatie en geweld stoppen het debat en bedreigen de waarden, de vrijheid waar Nederland voor staat. Stop daarmee!"