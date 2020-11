De verwijten over en weer tussen de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken over wie het meest te verwijten valt in de kinderopvangtoeslagaffaire, geven geen fraai beeld. Dat vinden ook de betrokken topambtenaren die worden gehoord door de ondervragingscommissie.

"Sparren kan ook met collega's op een ander departement. We zitten niet in een ander land", zei Loes Mulder, sinds 2016 de hoogte ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken.

"Ik ben sinds ik secretaris-generaal op Sociale Zaken ben nooit door de top van de Belastingdienst aangesproken van: Loes, er gaat hier iets mis", aldus Mulder.

"Het is heel lelijk als we elkaar allemaal de schuld gaan geven."

Belastingdienst baalde van 'halsstarrige houding'

Mulder reageerde op uitspraken van haar collega's van Financiën eerder deze week tijdens de verhoren. Peter Veld (topambtenaar bij Financiën tot 2015) had het woensdag over de "halsstarrige houding" van Sociale Zaken.

Volgens Veld was er vanuit Financiën twee keer tevergeefs bij Sociale Zaken aangeklopt om te waarschuwen dat het fout ging met het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag.

Hans Blokpoel, directeur bij de Belastingdienst tussen 2010 en 2016, zei dat hij "buikpijn" kreeg van de situatie waarin ouders zijn beland.

Mulder kent Blokpoel, ze hebben samen gewerkt bij Vreemdelingenzaken. Even contact zoeken was dus niet zo ingewikkeld, vindt Mulder. "Als Hans Blokpoel tegen mij had gezegd: Loes, ik heb buikpijn, dan had ik gezegd: wat is er aan de hand?"

'Het heeft te lang geduurd, dat is heel erg'

Ook Maaike van Tuyll, de huidig directeur kinderopvang bij Sociale Zaken die eerder op de dag werd gehoord, zei dat niemand van Financiën met haar over de kinderopvangtoeslag had gesproken. "Ik heb niemand aan mijn bureau gehad."

Dat de Belastingdienst bij Sociale Zaken had gewaarschuwd, klopte wel, erkende Mulder. "Die signalen hebben wij niet goed opgepakt. Daardoor heeft het allemaal langer geduurd en dat vind ik heel erg."

Beide ministeries zijn betrokken bij de kinderopvangtoeslagaffaire. De Belastingdienst, dat onder Financiën valt, voert het beleid uit en spoort eventuele fraude op, Sociale Zaken gaat over de regels van de kinderopvang.

Plan voor ander toeslagenstelsel mislukte op laatste moment

De commissieleden bleven ergens met een onbevredigend gevoel zitten na gesprekken met Mulder en Van Tuyll.

Er werd namelijk op Sociale Zaken aan een plan gewerkt om de kinderopvangtoeslag direct over te maken aan de opvangorganisaties, zodat de toeslagen niet meer nodig waren. Zo werden ouders niet meer de dupe van het alles-of-niets-beleid, waarbij alle verkregen toeslagen terugbetaald moest worden als er fout werd gemaakt met de eigen bijdrage.

Van Tuyll hield er een "hartstochtelijk" pleidooi voor bij toenmalig staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken). Ook Mulder adviseerde de bewindsvrouw het plan in te temmen, hoewel het "een spannend project" zou worden.

Maar Van Ark (inmiddels minister voor Medische Zorg) zag er vlak voordat er een beslissing zou worden genomen toch vanaf. Er was onvoldoende politieke steun. Mulder: "Wij adviseren, de bewindspersoon maakt uiteindelijk een eigen afweging."

Oud-staatssecretaris Snel wilde toeslagen bij fiscus houden

Dat had misschien te maken met het plan waarmee oud-staatssecretaris Menno Snel (Financiën) op het laatste moment kwam, waarbij de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst zou blijven.

Snel zag volgens Van Tuyll financiële risico om de toeslagen direct aan de kinderopvangorganisaties over te maken. Bovendien was de kinderopvangtoeslag bij de afdeling Toeslagen volgens de bewindsman in goede handen. "Het best draaiende onderdeel" van de Belastingdienst, zou hij hebben gezegd.

Mulder concludeerde dat de financiële risico's in combinatie met "een redelijk alternatief van de Belastingdienst" uiteindelijk de doorslag gaf om er niet mee door te gaan.

"Raar", vond commissie-voorzitter Chris van Dam (CDA), om het voorstel op het "moment suprême" overboord te gooien. Hij zal Snel er ongetwijfeld zelf naar vragen als hij volgende week wordt gehoord.