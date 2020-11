Mensen die naar voren komen in het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen zich per 1 december ook zonder dat zij klachten hebben laten testen. Dat geldt ook voor mensen die van de CoronaMelder-app een waarschuwing krijgen, maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag bekend tijdens de persconferentie van het kabinet.

De twee groepen zijn met elkaar vergelijkbaar: het gaat om mensen die enige tijd in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. De nauwe contacten van deze personen hebben risico gelopen dat zij door die persoon besmet zijn geraakt.

De GGD brengt deze personen via het bron- en contactonderzoek in kaart door te coronapatiënt te vragen naar zijn omgeving. De CoronaMelder signaleert nauwe contacten op basis van signalen die smartphones met de app onderling uitwisselen.

Mensen die een melding van de app krijgen of door de GGD worden benaderd in het reguliere contactonderzoek, kunnen zich vijf dagen na het laatste contact met deze persoon laten testen, aldus De Jonge. "Tot die vijfde dag blijf je, zoals nu al geldt, in thuisquarantaine."

Mensen die na een test niet besmet blijken met het coronavirus, hoeven niet meer in quarantaine en kunnen doorgaan met hun dagelijks leven. Premier Mark Rutte benadrukte met de woorden om nog even vol te houden dat Nederlanders zich moeten blijven houden aan de opgelegde maatregelen.

Uitbreiding testbeleid liet wachten op testcapaciteit

Tot 1 december kunnen mensen zich in principe alleen kunnen laten testen zodra zij (milde) klachten ervaren. Nauwe contacten worden nu gevraagd om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Maar zolang zij geen klachten ontwikkelden, konden zij door gebrek aan tests geen uitsluitsel krijgen of zij besmet zijn met het coronavirus.

Met name rond het uitbrengen van de CoronaMelder, adviseerden deskundigen De Jonge tot kort voor het uitbrengen van de app om mensen na een waarschuwing een test aan bieden, ook zonder klachten.

Met deze strategie kan de GGD mensen die het virus dragen, maar (nog) geen symptomen ervaren, vinden en adviezen. Door positieve gevallen te isoleren met thuisquarantaine, kan de verdere verspreiding van het coronavirus worden tegengegaan.