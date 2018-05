'2005 in toptien warmste jaren'

Als het de rest van oktober warm blijft en november en december normaal verlopen, komt de gemiddelde temperatuur uit op 10,4 graden, verwacht Rob Sluijter van de klimatologische dienst van het meteorologische instituut vrijdag. Het gemiddelde over de afgelopen dertig jaar is 9,8. Verloopt oktober verder normaal en is de temperatuur in november en december ook gemiddeld dan komt de 'jaartemperatuur' uit op 10,3 graden.

Al is het de rest van het jaar kouder dan normaal, dan nog komt de gemiddelde temperatuur dit jaar boven de 9,8 uit. "Januari, juni en september waren warme maanden", aldus Sluijter. Oktober is tot nu toe ook warm. De gemiddelde temperatuur in oktober ligt op 10,3 graden, tot en met donderdag was het gemiddelde 13,6 graden. Daarbij scheen de zon in De Bilt tot en met de dertiende al 85 uur, tegen 106 uur volgens het langjarige gemiddelde. Vier dagen achter elkaar lag de temperatuur boven de 20 graden.