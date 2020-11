De Turkse minister van Financiën Berat Albayrak heeft zondagavond via sociale media zijn aftreden aangekondigd, zo schrijven verschillende media, waaronder Bloomberg. Het aftreden volgt op het ontslag van de gouverneur van de Turkse Centrale Bank zaterdag en de koersval van de Turkse lira. Albayrak is de schoonzoon van President Recep Tayyip Erdogan.

In zijn aankondiging zei Albayrak meer tijd aan zijn gezin te willen besteden. Bovendien waren er naar eigen zeggen gezondheidsredenen voor zijn besluit. Lange tijd was er onduidelijkheid over de authenticiteit van de aankondiging. Op internet deden geruchten te ronde dat zijn sociale media accounts gehackt waren.

Albayrak werd in 2018, na de overschakeling naar een presidentieel systeem in Turkije, door Erdogan aangesteld als minister van Financiën. Daarvoor was hij minister van Energie.

Albayrak lag vanwege de slecht presterende economie en de koersval van de Turkse lira al enige tijd onder vuur. De munt heeft dit jaar ruim 30 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar verloren. Dit leidde eerder dit weekend al tot het ontslag van de gouverneur van de Turkse Centrale Bank, Murat Uysal.

Erdogan moet het ontslag van Albayrak nog wel accepteren. Eerder dit jaar werd het aftreden van minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu niet door de president geaccepteerd. Soylu had zijn ontslag aangeboden voor de rommelige aankondiging van een avondklok, waardoor veel Turken zich op het hoogtepunt van de coronacrisis naar de winkels spoedden.

Albayrak gold lange tijd als kroonprins van Erdogan. Achter de schermen was hij naar verluidt in een machtsstrijd verwikkeld met Soylu. Tevens stond Albayrak te boek als de architect van de achterkamerpolitiek tussen Erdogan en de uitgaande Amerikaanse president Donald Trump. Erdogan heeft nog niet op het besluit van Albayrak gereageerd.