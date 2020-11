De man die heeft bekend in augustus van dit jaar Bas van Wijk te hebben doodgeschoten, zal psychisch worden onderzocht in het Forensisch Consortium Adolescenten (ForCA). Dat werd woensdag duidelijk tijdens de eerste zitting in de rechtbank van Amsterdam.

De officier van justitie liet weten dat niet wordt gekozen voor een observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC), omdat de wachtlijst erg lang is.

De twintigjarige Samir El Y., die niet bij de eerste inleidende zitting was, zal op 31 december op de observatieafdeling van forensisch centrum Teylingereind worden geplaatst. Het Openbaar Ministerie (OM) wil graag een beeld van de verdachte krijgen.

El Y. wordt onder meer beschuldigd van de moord op Van Wijk op 8 augustus bij het water in het Amsterdamse park De Oeverlanden. Hij geeft toe de man uit Badhoevedorp te hebben doodgeschoten.

Conflict voorafgaand aan schietincident

Voorafgaand aan het schietincident zou een conflict tussen de vrienden van Van Wijk en de groep rond El Y. zijn ontstaan. El Y. liep vervolgens met een wapen op onder anderen het slachtoffer af. Hij zou dreigend hebben gevraagd wie zo lang naar zijn groep gekeken had, valt te lezen in de tenlastelegging.

De man zou die woorden ook kracht hebben bijgezet door rakelings langs twee personen te schieten. Toen El Y. een vriend van Van Wijk dwong zijn nagemaakte Rolex af te staan, kwam de Badhoevedorper tussenbeide. Daarop zou de verdachte hem doodgeschoten hebben.

Advocaat wil getuigen nader horen

De advocaat van El Y., Veerle Hammerstein, wil graag een aantal getuigen nader horen. "Niet omdat ik twijfel aan hun betrouwbaarheid, maar om duidelijkheid te krijgen over de strafrechtelijke kwalificatie van het feit", aldus de raadsvrouw.

Het OM liet weten dat het onderzoek is afgerond en dat het wachten is op de rapportage. De zaak kan waarschijnlijk in april inhoudelijk worden behandeld.