In de Franse plaats Nice is een terroristische aanslag gepleegd in de Notre-Dame-kerk. Daar heeft een nog onbekende man een 45-jarige koster en twee vrouwen doodgestoken en raakten nog eens zes mensen gewond. De daad volgt kort op de onthoofding van docent Samuel Patty. In deze podcast maakt Frankrijk-kenner Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam een analyse van het radicaliserende klimaat in het land, maar ook van het beleid van president Emmanuel Macron. Want in hoeverre werkt zijn antiterreurbeleid averechts?

