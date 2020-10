De rechtbank in Groningen heeft dinsdag tbs met dwangverpleging opgelegd aan Ergün S., die in 2019 een echtpaar doodstak in een bioscoop in Groningen. Volgens de rechter handelde de man in een psychose en is de daad hem daarom niet toe te rekenen. Wel moet hij direct behandeld worden.

De uitspraak komt overeen met de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM) en is een gevolg van een rapport van het Pieter Baan Centrum (PBC), dat de man onderzocht. Deskundigen stelden vast dat de man psychische problemen heeft.

Waarom de 34-jarige man vorig jaar op 26 oktober de slachtoffers Gina (55) en Marinus (56) doodstak in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep is nooit helemaal duidelijk geworden. Waarschijnlijk was het een gevolg van ernstige waanideeën die de man steeds meer teisterden.

Zijn familie zag hem in de maanden voor de fatale ochtend al achteruitgaan en ook haalde S., die al sinds zijn 23e kampt met psychische problemen, zijn medicijnen niet meer op. In september werd besloten de man gedwongen op te nemen, maar hier werd echter geen spoed achter gezet.

Man dacht dat dochter was ontvoerd

In de rechtbank van Groningen werd tijdens de inhoudelijke behandeling duidelijk dat de man dacht dat zogenoemde elitetroepen zijn dochter hadden ontvoerd. Hij was zelfs bezig met het maken van een 'ironmanpak' van folie en batterijen om zijn dochter te redden.

De nacht voor de dodelijke steekpartij dacht S. dat zijn dochter was vermoord door de 'elitetroepen'. In die toestand glipte hij op 26 oktober een openstaande deur van de bioscoop in Groningen binnen.

Hij verschuilde zich in de ketelruimte waar ook de schoonmaakspullen stonden. Toen Gina, die samen met haar man Marinus al jaren schoonmaakte in de bioscoop, binnenkwam werd ze direct aangevallen door S. Haar man, die op het geschreeuw afkwam, geraakte in een worsteling met S. en ook hij werd uiteindelijk dodelijk getroffen.

Nabestaanden van het echtpaar hadden gehoopt dat S. ondanks zijn stoornis alsnog celstraf zou krijgen. De rechtbank snapt dat het ontbreken van vergelding moeilijk te verkroppen is.