Een auto is zaterdagmiddag beschoten op de Vechtstraat in de Zuid-Hollandse gemeente Ridderkerk. Een van de slachtoffers is overleden. Het andere slachtoffer raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, zo meldt de politie op Twitter. Een 33-jarige man en 32-jarige vrouw uit Rotterdam zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij.

De schietpartij was zaterdag omstreeks 15.15 uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Vechtstraat. De auto met de zwaargewonde slachtoffers werd korte tijd later aangetroffen aan de Oostdijk in Rotterdam. "We denken dus dat de gewonde slachtoffers nog zijn gaan rijden, maar of dat ook echt zo is, moet uit politieonderzoek blijken", aldus een woordvoerder van de politie.

Reanimatie van een van de slachtoffers mocht niet meer baten: hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend wat de aanleiding is geweest van het incident. Ook is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de verdachten en de slachtoffers is geweest.