De Vrouwen Eredivisie kan ondanks de verscherpte coronamaatregelen toch doorgaan. Dat liet minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) woensdag weten in het coronadebat in de Tweede Kamer.

"Laat ik er heel helder over zijn: wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen", antwoordde ze op vragen van GroenLinks.

De KNVB kreeg eerder op de dag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te horen dat de Vrouwen Eredivisie net als vrijwel alle andere competities voor minimaal vier weken moest worden stilgelegd. De uitzondering op de coronamaatregelen zou namelijk alleen gelden voor de mannelijke profvoetballers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Van Ark kwam echter met een andere lezing en gaat snel in gesprek met de KNVB. "Ik ga met ze praten over hoe zij de afspraken met het mannenvoetbal die te maken hebben met de sportieve bubbel en de medische begeleiding, ook gaan toepassen voor de vrouwen in de Eredivisie."

De berichtgeving van de KNVB over het stilleggen van de Vrouwen Eredivisie leidde tot veel onbegrip bij de clubs. Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax, sprak over een "terugval in oude denkwijzen".

De Vrouwen Eredivisie ging begin september van start en is inmiddels vier speelronden onderweg. Het vorige seizoen werd net als bij de mannen voortijdig beëindigd wegens de coronapandemie.