Na een koele nacht waarin de temperaturen daalden naar een graad of 3, neemt de bewolking woensdag vanuit het oosten weer toe. Lokaal kan een mistbank ontstaan.

Overdag is er veel bewolking: alleen in het noorden kan de zon mogelijk nog even doorbreken. Het wordt bij een koude noordoostenwind maximaal een graad of 12.

Op de Wadden kan 's ochtend een buitje vallen. In de loop van de dag kan ook in Limburg een spat regen voorkomen.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.