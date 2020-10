Maandag schijnt de zon en valt slechts op enkele plaatsen een bui. Het wordt 12 tot 14 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.

De wind draait in de avond naar het zuiden, waarna vanuit het westen de bewolking toeneemt. Later kan daarbij wat lichte regen vallen.

Ook dinsdag is er kans op regen, vooral in het zuidwesten van het land. In het noordoosten schijnt af en toe de zon.

