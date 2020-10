Vanuit het noordwesten breiden zondag meerdere buien zich over het land uit. Daarbij is een kleine kans op onweer. De zon schijnt van tijd tot tijd. Zondagochtend is er voor Noord-Brabant en Limburg code geel afgekondigd vanwege dichte mist.

Automobilisten moeten zondagochtend rekening houden met dichte mist in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Het KNMI heeft voor deze twee provincies code geel afgekondigd. Plaatselijk kan het zicht minder dan 200 meter zijn. In de eerste helft van de ochtend zal de mist geleidelijk oplossen.

De wind waait met een matige en aan zee soms vrij krachtige sterkte vanuit het noordwesten. In de middag stijgen de temperaturen naar 11 tot 14 graden.

Zondagavond beperken de buien zich met name tot de kustregio. Ook maandag vallen er nog buien: eerst aan zee, maar later op de dag ook landinwaarts. Bij een zwakke tot matige wind wordt het dan ongeveer 13 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.