Liane den Haan is zaterdag gekozen als nieuwe lijsttrekker van 50PLUS. Ze kreeg tijdens een digitale ledenvergadering 52 procent van de stemmen. De huidige fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, Corrie van Brenk, ontving 42 procent van de stemmen.

"Ik wil de positie van de helft van Nederland, de ouderen, versterken en me ook gaan inzetten voor de andere helft, mensen die nog niet oud zijn", zei de 52-jarige Den Haan eerder. "Ik ben blij met de kans die 50PLUS mij geeft."

Den Haan werd op 17 augustus al unaniem voorgedragen door het hoofdbestuur van de partij.

De leden van de partij konden uit in totaal zes kandidaten kiezen. Den Haan nam het ook op tegen onder anderen Kamerlid Leonie Sazias, die zich tijdens de vergadering terugtrok en haar stem aan Den Haan gaf.

Den Haan was de afgelopen jaren voorzitter van ouderenbond ANBO. Later dit jaar legt ze die functie neer, omdat die niet verenigbaar is met het lijsttrekkerschap. Ze werkte in totaal zo'n vijftien jaar voor de organisatie.