De politie heeft dinsdag tijdens een grootschalige actie op verschillende locaties in het land negen personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de omvangrijke import van duizenden kilo's drugs en witwassen. De mannen worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie, zo maakt de Landelijke Eenheid zaterdag bekend.

Tijdens de actie werden veertien woningen en vijf bedrijfspanden in de regio's Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland doorzocht. Daarbij trof de politie onder meer vuurwapens en tasers, een lasergraveermachine voor het maken van valse containerzegels, encryptietelefoons en 125.000 euro cash aan.

De politie verdenkt de negen personen ervan gedurende een langere periode in een soms wisselende samenstelling te hebben samengewerkt om zo de invoer van drugs te faciliteren en crimineel geld wit te wassen.

Zo werden er grote geldbedragen op rekeningen van bedrijven gestort. Verdachte medewerkers van deze bedrijven regelden vervolgens chauffeurs, valse containerzegels en opslag om de invoer van de drugs mogelijk te maken.

In het anderhalf jaar durende onderzoek zou de organisatie zich volgens de politie hebben beziggehouden met onder meer de invoer van 4.750 kilo cocaïne, 1.800 kilo heroïne en 5.296 kilo hasj.

Politie sluit meer aanhoudingen niet uit

Een van de verdachten, een 72-jarige man uit Zoetermeer, is inmiddels vrijgelaten. In het geval van een andere verdachte, een 63-jarige man uit Den Haag, heeft België om uitlevering gevraagd. Hij wacht de beslissing van het Openbaar Ministerie in Amsterdam hierover in vrijheid af.

De andere zeven verdachten zijn vrijdag voorgeleid en door de rechter-commissaris in Amsterdam veertien dagen in bewaring gesteld. De politie sluit meer aanhoudingen in het onderzoek niet uit.