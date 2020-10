Tegen een 37-jarige man uit Groningen is elf keer aangifte gedaan van misbruik, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zondag aan NU.nl na berichtgeving door Dagblad van het Noorden. De man, die volgens de krant eigenaar is van een grote dansschool in Groningen, werd op 8 september aangehouden.



Het voorarrest van de man werd afgelopen donderdag met negentig dagen verlengd. De woordvoerder wil geen verdere informatie verstrekken, omdat het onderzoek naar het vermeende misbruik nog loopt.

Eerder zei een woordvoerder van het OM tegen Dagblad van het Noorden dat op een na alle aangevers minderjarig zijn.

In een brief aan leden van de dansschool, ingezien door de krant, roept het bestuur van de dansschool mogelijke slachtoffers en getuigen op zich te melden bij de politie.

Het bestuur van de dansschool wil de dansschool voortzetten, blijkt uit de brief. "Ons doel is om bij elkaar te blijven als dansfamilie en als centrum, om danstalent te ontdekken en te ontwikkelen. Voor ons staat vast dat de huidige eigenaar geen rol meer speelt. We vragen jullie vertrouwen en steun om met ons een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in een veilige omgeving."

De verdachte richtte de dansschool in 2004 op. De dansschool groeide uit tot een van de grootste in de stad.