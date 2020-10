Oude songteksten over de holocaust van de nieuwe stadsdichter van Haarlem, Darryl Danchelo Osenga, hebben ervoor gezorgd dat na twee dagen zijn benoeming alweer is ingetrokken. Dat maakte het college van burgemeesters en wethouders van Haarlem vrijdag bekend.

Na zijn aanstelling afgelopen woensdag kwamen oudere songteksten uit 2012 van Osenga boven water waarin hij rapte over de holocaust.

"De Holocaust is slechts een cover-up voor domme schapen" en "de behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken met onze slavenhandel", zo zong Osenga in het lied Zwarte Bladzijde, als kritiek op het slavernijverleden en de omgang daarmee in Nederland.

Deze teksten kwamen Osenga op veel kritiek te staan. Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlem zeggen vrijdag dat een diepgaander onderzoek nodig was geweest. Osenga heeft volgens het college begrip getoond voor de beslissing.

In een uitgebreide Facebook-post reageerde de rapper vrijdag op zijn ontslag. "Ieder mens zegt domme dingen waar ze achteraf van denken: had ik niet moeten zeggen. Ieder mens maakt grapjes waarvan ze dachten dat het grappig was, maar uiteindelijk was dat het niet."

Rapper kritisch op 'behandeling door rechts Nederland'

Osenga heeft ook kritiek op de manier waarop hij is aangepakt. "Rechts Nederland heeft er een handje vol van om constant te roepen dat wij uitkeringstrekkers zijn, dat we een keertje moeten werken voor ons geld, maar zodra wij posities weten te bemachtigen, dan pakken ze tweets en posts uit het verleden om karaktermoord te plegen."

"Als je al die tijd en energie die je spendeert aan het misgunnen en het kapotmaken van anderen, had gespendeerd en geïnvesteerd in iets nuttigs, dan had je zelf kunnen solliciteren naar stadsdichter", besluit Osenga.