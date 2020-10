De politie in Tilburg heeft donderdagavond zeven mensen aangehouden in de buurt van het stadion van Willem II. Ze worden verdacht van erfvredebreuk en vermoedelijk had het zevental vuurwerk bij zich, aldus de politie.

De arrestaties vonden plaats op de Bernard Leenestraat, op loopafstand van het stadion van Willem II. Die club speelde tegen het Schotse Rangers FC in de derde voorronde van de Europa League (0-4).

Willem II-supporters mochten van de Tilburgse burgemeester Theo Weterings op een plein in de stad naar de wedstrijd kijken. Daarop kwam kritiek, omdat op beelden was te zien dat de fans zich niet aan de coronaregels hielden.

De zeven mannen, zes Tilburgers en een man uit Goirle, zijn tussen de 22 en 35 jaar. De politie zegt een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk te hebben aangetroffen, die de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) onschadelijk heeft gemaakt.

Burgemeester Weterings staat achter de keuze van de gemeente om honderden Willem II-supporters op een plein de wedstrijd te laten kijken, zo liet hij vrijdag weten aan Omroep Brabant.

Bij erfvredebreuk betreedt een verdachte zonder toestemming iemands erf.