Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws weleens weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Overlast eikenprocessierups beheersbaar door inzet natuurlijke vijanden

Onderzoekers hebben vastgesteld dat overlast van de eikenprocessierups beheersbaar kan worden gehouden door natuurlijke vijanden in te zetten. In het Drentse dorp Wapserveen zorgde inzet van vogels en insecten voor een afname van het aantal eikenprocessierupsen, meldt Nature Today woensdag.

Oude televisie veroorzaakte anderhalf jaar lang internetproblemen in dorp in Wales

Goed nieuws voor de inwoners van Aberhosan, een dorp in Wales: na achttien maanden is het mysterie rondom de internetproblemen in het dorp opgelost. Een oude televisie zorgde ervoor dat het internet elke ochtend om 7.00 uur wegviel. De eigenaar van de televisie heeft het toestel uitgeschakeld.

Inkomen van huishoudens ondanks corona in tweede kwartaal gestegen

Nederlandse huishoudens hadden in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro meer inkomsten dan in dezelfde periode vorig jaar, ondanks de uitbraak van COVID-19. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is te danken aan eerder afgesproken loonsverhogingen.

'Leids' vaccin gaat grootschalige testfase in

Het coronavaccin dat wordt ontwikkeld door het Leidse Janssen Vaccines, een dochterbedrijf van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, gaat een grootschalige testfase in. In de zogeheten derde testfase krijgen tienduizenden vrijwilligers het middel toegediend om bijwerkingen te monitoren.

De farmaceut wil ten minste 60.000 mensen boven de achttien jaar testen in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico en Peru.