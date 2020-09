Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Havenbedrijf Rotterdam ontwerpt nieuwe haven van Beiroet

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat de nieuwe haven van de Libanese hoofdstad Beiroet ontwerpen, vertelde directeur René van der Plas in het radioprogramma Spraakmakers. De vorige haven werd begin augustus door een grote explosie weggevaagd.

De nieuwe haven wordt deels gebaseerd op de Rotterdamse haven. Het Rotterdamse bedrijf gaat meewerken aan de ontwikkeling van terreinen, kades en wegen, maar heeft geen invloed op welke bedrijven zich in de haven kunnen vestigen. Het is niet duidelijk wie de operatie financiert.

Beelden van spelende wolvenwelpen opgedoken in Belgisch-Limburg

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft nieuwe beelden van drie wolvenwelpen in Belgisch-Limburg gedeeld. Begin augustus werden nog beelden van vier welpen verspreid. Het vierde welpje zou al enkele weken niet meer gezien zijn.

53 Nieuwe beelden van spelende wolvenwelpen in Belgisch-Limburg

Editor Henk Van Eeghen wint Emmy voor montage van Watchmen

De Nederlandse editor Henk Van Eeghen heeft een Creative Arts Emmy gewonnen voor de montage van de actieserie Watchmen. "Mijn vrouw Linda en ik hadden tijdens de online uitreiking de laptop aan, maar ik was niet aan het opletten", zegt Van Eeghen vanuit Los Angeles tegen NU.nl. "Ik verwachtte namelijk niet dat ik zou winnen, omdat ik dat in 2010 al gedaan had."

De nominatie voor Watchmen was Van Eeghens zesde kans op een Emmy. De editor, die voor films of series losse bewegende beelden tot een geheel monteert, won de prijs al eens in 2010 voor zijn bijdrage aan de serie Lost.

Lord of the Rings-trilogie komt in oktober terug naar de bioscoop

De Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson komt in oktober terug naar de bioscoop. Het gaat om de uitgebreidere versies van de fantasyfilms, laat distributeur Warner Bros. donderdag weten.

The Fellowship of the Ring draait vanaf 8 oktober, The Two Towers volgt op 15 oktober en op 22 oktober verschijnt The Return of the King. De kaartverkoop gaat op vrijdag 18 september van start.

Nederlands elftal stijgt op FIFA-wereldranglijst en staat nu dertiende

Het Nederlands elftal is een plaats gestegen op de FIFA-wereldranglijst. Oranje is nu de nummer dertien, blijkt donderdag uit de nieuwe lijst van de wereldvoetbalbond.

Nederland opende eerder deze maand het nieuwe seizoen in de Nations League met een 1-0-overwinning op Polen. In de daaropvolgende interland was Italië wel met 0-1 te sterk in de Johan Cruijff ArenA.

Oranje passeert Zwitserland op de FIFA-ranglijst, dat door een nederlaag tegen Oekraïne (2-1) en een gelijkspel tegen Duitsland (1-1) drie plaatsen is gezakt.