Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Russische oppositieleider Navalny kan af en toe uit bed komen

De toestand van het vergiftigde Russische oppositielid Alexei Navalny is verder verbeterd. Navalny is volledig van de beademing gehaald en kan zelfs af en toe uit bed komen, meldt het Berlijnse ziekenhuis waar hij verblijft.

Maandag bevestigden een Frans en een Zweeds onafhankelijk laboratorium de conclusie van het Duitse ziekenhuis dat Navalny het zenuwgif novichok heeft binnengekregen.

Minder ruimte op ic's nodig door kortere ligduur coronapatiënten

Op de intensive cares (ic's) is minder ruimte nodig om coronapatiënten op te vangen, doordat patiënten ten opzichte van maart en april minder lang op de ic liggen. Dat bevestigt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), dinsdag aan NU.nl na berichtgeving van De Gelderlander.

Ook overleven meer patiënten het als ze op de ic komen te liggen. In maart en april stierf bijna 30 procent van de coronapatiënten die op de ic kwamen, inmiddels is dat 15 procent.

Volgens Gommers zorgt de kortere ligduur ervoor dat er minder ic-bedden nodig zijn dan tijdens de piek in maart en april. Voorwaarde is dan wel dat patiënten niet allemaal tegelijk ic-zorg nodig hebben.

Coronamaatregelen zorgen voor terugkeer zeldzame dolfijn in Hongkong

Voor de kust van Hongkong is de zeldzame Chinese witte dolfijn teruggekeerd. Vanwege de coronamaatregelen is het veel rustiger voor de kust van Hongkong. Normaal gesproken varen er veerboten over het water en stijgen er vlakbij vliegtuigen op.

Atmosfeer van Venus zou mogelijk buitenaards leven kunnen ondersteunen

In de atmosfeer van de planeet Venus is een zeldzame stof, fosfine, gevonden dat op aarde alleen bekend is in de uitstoot van fabrieken of van micro-organismen. Dit zou erop kunnen wijzen dat er leven te vinden is in de atmosfeer van de op een na binnenste planeet van ons zonnestelsel, meldt de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) maandag.

ESO zegt dat al jaren wordt gespeculeerd over mogelijk leven in de atmosfeer van Venus. Op de oppervlakte is het er met ruim 420 graden Celsius te heet, maar hoog boven die oppervlakte is het er 30 graden, aanzienlijk prettiger. Als deze organismen er inderdaad zijn, zouden ze wel opgewassen moeten zijn tegen de extreem zure wolken boven de planeet. Deze bestaan namelijk voor 90 procent uit zwavelzuur.

Nederlands Kiadis krijgt miljoenen van VS voor ontwikkeling coronamedicijn

Het Nederlandse biotechbedrijf Kiadis Pharma krijgt een subsidie van 9,5 miljoen dollar (een kleine 8 miljoen euro) van het Amerikaanse ministerie van Defensie om een medicijn tegen het coronavirus verder te ontwikkelen, maakt het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf dinsdag bekend.

Kiadis Pharma onderzoekt hoe zogeheten naturalkillercellen (NK-cellen), grote witte bloedlichamen die in het afweersysteem de eerste verdedigingslinie tegen kankercellen en infecties vormen, gebruikt kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus. Met 9,5 miljoen dollar is het hele onderzoek gefinancierd.