Dinsdag lopen de temperaturen wederom flink op. Op veel plaatsen schijnt de zon volop en met weinig wind wordt het 26 tot 28 graden in het noorden tot plaatselijk 34 graden in het zuiden van het land.

Op de Wadden is het een paar graden koeler. Er is weinig wind, alleen in Zeeland kan later op de dag een wind van zee opsteken.

Het zijn uitzonderlijk hoge temperaturen voor deze periode van het jaar. Het is mogelijk dat dinsdag het record voor laatste tropische dag in het jaar ooit sneuvelt. Het huidige record staat op 14 september 2016, toen in het Limburgse dorp Arcen 31,4 graden werd gemeten.

Tegelijkertijd kan het ook de warmste Prinsjesdag in de geschiedenis worden. Dat huidige record stamt uit 1961, toen op de derde dinsdag van september een temperatuur van 28,7 graden werd gemeten.

Woensdag trekt meer bewolking over het land. Bij een matige tot vrij krachtige noordenwind wordt het 20 tot lokaal 28 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.