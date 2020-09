Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Jullie vragen over de start van de Eredivisie

Het eerste Eredivisie-weekend van het seizoen 2020-2021 is alweer van start gegaan. Onze sportverslaggever Rypke Bakker zat vrijdagmiddag klaar om jullie vragen hierover te beantwoorden.

Gemengde reacties op Moria-deal

Nederland neemt alsnog honderd migranten op uit het afgebrande vluchtelingenkamp Moria, in Griekenland. Vanuit de oppositie waren de reacties verdeeld; waar de PVV vond dat Nederland gezwicht was, vonden de linkse partijen juist dat er niet genoeg gedaan werd. Op NUjij was een soortgelijke discussie te zien. Zo vond gebruiker Viggo de kritiek van de linkse partijen terecht.

“We willen als Europa graag één zijn. Vooralsnog is die eenheid slechts te vinden op financieel gebied en absoluut niet op humanitair gebied. In het verleden zijn afspraken gemaakt. Griekenland behoort net als Nederland tot de EU, en dan is de vluchtelingenkwestie een gemeenschappelijk probleem dat gemeenschappelijk gedragen dient te worden. Griekenland heeft de 'pech' geografisch dicht bij de gebieden te liggen waar de vluchtelingen vandaan komen. Dat betekent niet dat we als Nederland dit probleem als een ver van ons bed show kunnen afdoen. Wat de VVD nu doet kan echt niet. Ze waren geloofwaardiger geweest indien ze niks hadden toegegeven. Nu wordt voor de bühne een 'geste' gedaan. Het saldo is nul en een kabinetscrisis is voorkomen.” Viggo

Gebruiker Vera_Furstrohm kan zich daarentegen juist niet vinden in de kritiek van de oppositie.

“Ze protesteren zelf tegen woningnood, stikstofregels, geen geld voor de zorg en de aanwezigheid van armoede en voedselbanken in dit land. Meer mensen naar Nederland halen verergert de genoemde problemen alleen maar. Geen enkele linkse partij presenteert een aanpak hoe ze deze opvang in combinatie met het oplossen van lopende problemen gaan aanpakken. Tegelijkertijd zijn ze blind voor de mensen in (vergelijkbare) nood op een wat grotere afstand. Waarom zouden we de mensen die toevallig een paar duizend euro kunnen uitgeven om op een Grieks strand te landen een voorkeursbehandeling geven? Feit is dat Nederland effectief meer mensen kan helpen in de regio, terwijl tegelijkertijd interne problemen kunnen worden aangepakt in dit land. Pas als die enigszins zijn opgelost, kunnen we wat mij betreft kijken hoeveel mensen we kunnen opvangen in Nederland.” Vera_Furstrohm

Drempel om met ov te reizen is nog steeds hoog

Vergeleken met een jaar eerder werd er in de laatste week van augustus aanzienlijk minder gereisd met het openbaar vervoer. Wij vroegen aan onze lezers of zij door corona nog steeds liever niet met het openbaar vervoer reizen. 76 procent van de stemmers liet weten het openbaar vervoer nog steeds liever te vermijden. Zo ook gebruiker Merp.

“Ik probeer het ov zo veel mogelijk te vermijden, omdat er toch veel mensen zijn die geen mondkapje dragen, of bijvoorbeeld hun neus onbedekt laten. Door dit egocentrische gedrag voelde ik mij die paar keer dat ik de afgelopen maanden met het ov gereisd heb redelijk ongemakkelijk en kwetsbaar. En dan heb ik tenminste momenteel nog de optie om het ov te vermijden, niet iedereen kan dat. Het zou fijn zijn als iedereen z'n best zou doen om de mensen om zich heen te beschermen.” Merp

Gouden Koets 'verbannen' naar het museum?

De Gouden Koets is na zijn restauratie te bezichtigen in het Amsterdam Museum. De koets zal volgend jaar dus niet rijden op Prinsjesdag. Na de restauratie zal koning Willem-Alexander een besluit nemen over de toekomst van het rijtuig.

Veel NUjij'ers zien de Gouden Koets graag terugkeren op Prinsjesdag, ondanks de koloniale accenten op de koets. Lezer Gospodja_Ana legt uit:

“De Gouden Koets moet zeker weer gaan rijden in de toekomst, vind ik. Het uitrijden van de Gouden Koets op Prinsjesdag is onderdeel van de Nederlandse traditie. We slopen ook geen grachtenpanden in Amsterdam omdat ze met geld verdiend in de koloniën zijn gebouwd. We verstoppen de Gouden Koets niet omdat sommige mensen moeite hebben de tijdsgeest van 1900 te vatten en ze symbolen verkeerd 'lezen' en verkeerd uitleggen. Het koloniale tijdperk van Nederland heeft veel aspecten waar we niet trots op hoeven te zijn, maar het is mijns inziens belangrijker die te erkennen dan die ergens weg te moffelen. Moeten de Italianen hun Colosseum afbreken vanwege de wrede praktijken die zich daar hebben afgespeeld?” Gospodja_Ana

Bedrijven aan de beademing

In augustus dit jaar gingen 'slechts' 173 bedrijven failliet. Dat lijkt een goed teken, maar het is nog maar de vraag of bedrijven wel gebaat zijn bij overheidssteun. Door de steun zou het kabinet innovatie tegenhouden.

Ans is ondernemer en stelt dat haar bedrijf de steun wel echt nodig heeft.

“Wij hadden een goedlopend bedrijf in de evenementensector (standbouw). Als je hierin 'om wilt schakelen', dan moet je dus gewoon 'even' vanaf nul een nieuw bedrijf beginnen. En dat op je vijftigste. Ik vind het nogal makkelijk praten om bedrijven failliet te laten gaan als ze niet snel genoeg om (kunnen) schakelen. We zijn overigens bezig met omschakelen (kost ook weer geld trouwens) en mijn man werkt waar mogelijk voor iemand anders. Maar enige steun in deze corona-ellende is onontbeerlijk.” Ans

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing.