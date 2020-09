Goed nieuws sneeuwt soms onder bij NU.nl. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Zwemmer door surfende broers uit zee gered bij Wassenaarse Slag

Een zwemmer is donderdagavond in een mui terechtgekomen in de zee bij de Wassenaarse Slag. Twee surfende broers zagen dat de zwemmer in de problemen zat en schoten direct te hulp. De zwemmer was uitgeput en onderkoeld geraakt, meldt calamiteitensite Regio15.

Gordon Ramsay wordt spelshowpresentator voor BBC

Gordon Ramsey presenteert en produceert een nieuwe spelshow voor de BBC, maakte de omroep vrijdagochtend bekend. In het programma Bank Balance moeten de deelnemers geld en goudstaven stapelen. In tegenstelling tot eerdere programma's waar Ramsay zijn medewerking aan verleende, heeft de show niets met eten of horeca te maken.

Bijzonder zeediertje speelt grote rol in afremmen klimaatverandering

Amerikaanse wetenschappers hebben een bijzondere eigenschap van mantelvisjes ontdekt. Het was al bekend dat de dieren een 'slijmhuisje' om zich heen bouwen om deeltjes uit het water te filteren. Nu blijkt dat ook koolstof wordt 'gevangen' in dit slijm.

Blind na hartproblemen inzetbaar bij Ajax tegen Sparta Rotterdam

Daley Blind kan in actie komen tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen van Ajax in de Eredivisie. Na problemen met zijn hart te hebben gehad, behoort de dertigjarige verdediger zondag tot de selectie voor het uitduel met Sparta Rotterdam.

Ubisoft werkt aan remake van Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft heeft donderdagavond tijdens een online evenement een remake van Prince of Persia: The Sands of Time aangekondigd. Ook toonde het bedrijf beelden van Immortals Fenyx Rising en de nieuwe sportgame Riders Republic. De remake van Prince of Persia verschijnt in 2021 voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc.

China en India beloven troepen terug te trekken uit betwist grensgebied

China en India laten vrijdag weten het conflict over de grens in de Himalaya te willen de-escaleren. De landen hebben onder meer afgesproken de grenstroepen uit het gebied terug te trekken.