Kim Kardashian heeft dinsdagavond op Instagram het twintigste en laatste seizoen van de bekende realityserie Keeping Up With the Kardashians aangekondigd. De nieuwe reeks wordt vanaf begin 2021 uitgezonden.

"Met pijn in ons hart hebben we als familie de lastige keuze gemaakt om afscheid te nemen van Keeping Up With the Kardashians", schrijft de realityster. "We zijn meer dan dankbaar voor iedereen die ons al deze jaren heeft gevolgd in goede tijden en slechte tijden. Voor iedereen die de vreugde, tranen en de vele relaties en kinderen heeft gevolgd."

Kardashian legt in haar bericht niet uit waarom haar familie stopt het met wereldwijd bekende programma. Zoals in de serie te zien was, is er al langere tijd ruzie binnen de familie, omdat oudste zus Kourtney zich heeft teruggetrokken uit de reeks. Zij heeft gezegd zich te willen concentreren op haar kinderen en is nog maar sporadisch te zien. Zussen Khloé en Kim vinden dat ze daarmee niet voldoende doet voor de familie.

De makers van Keeping Up With the Kardashians volgen al ruim veertien jaar niet alleen de zussen Khloé, Kim en Kourtney, maar ook hun moeder Kris Jenner, broer Rob Kardashian, Caitlyn Jenner en halfzusjes Kendall en Kylie Jenner. In de serie was onder meer te zien dat Kim trouwde met Kris Humphries en later met Kanye West. Ook waren de geboortes van diverse kinderen van de zussen een belangrijk onderdeel van de serie en werd er gesproken over de transitie van Caitlyn Jenner, de vader van Kylie en Kendall, die niet langer als man door het leven wilde en zich identificeert als vrouw.

De serie ging op 14 oktober 2007 in première en sindsdien zijn meer dan 250 afleveringen verschenen. Ook zijn meerdere spin-offs van het programma gemaakt. De familie heeft door het succes van de serie miljarden verdiend en onder andere eigen parfum-, kleding- en make-uplijnen kunnen opzetten. Het negentiende seizoen van de serie komt uit op 17 september.