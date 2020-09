Op de trajecten Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol en tussen Schiphol-Leiden-Den Haag-Rotterdam rijdt vanaf 2022 iedere tien minuten een trein, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Op dit moment rijden er vier treinen per uur op deze trajecten, dat moeten er over krap anderhalf jaar zes worden.

"De trein is en blijft voor veel mensen een basisvoorziening om op het werk, bij familie of op school te komen", laat Van Veldhoven weten in een reactie. "In grote delen van Nederland is het spoorboekje in 2022 met deze tienminutentreinen verleden tijd", aldus de bewindsvrouw.

Tussen Amsterdam en Eindhoven rijden de zogenoemde tienminutentreinen al 2,5 jaar. Deze dienstregeling wordt volgens Van Veldhoven "zeer goed gewaardeerd" door reizigers.

De plannen werden in 2019 door Van Veldhoven aangekondigd in het rapport Toekomstbeeld OV 2040. Volgens dat rapport wordt tegen 2030 en 2040 een groei in het openbaar vervoer van 30 tot 40 procent verwacht.

Van Veldhoven: "Over de langere termijn blijven de structurele uitdagingen voor het ov echter groot. De Nederlandse bevolking groeit, en meer mensen trekken naar de steden binnen en buiten de Randstad. Doorbouwen aan betere bereikbaarheid blijft nodig, gezien de vitale maatschappelijke functie van het openbaar vervoer."