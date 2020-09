Het kabinet gaat zich de komende maanden inspannen om het test- en traceerbeleid te verbeteren. Ook wil het kabinet duidelijker zijn in de communicatie rond de verspreiding en bestrijding van het coronavirus. Daarom komt er een "regionaal inschalingsniveau" waar mensen duidelijker dan voorheen kunnen zien hoe het ervoor staat in hun regio. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een Kamerbrief.

In de brief somt het kabinet de geleerde lessen op van de aanpak van het afgelopen half jaar. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet zich laten adviseren door meer dan honderd onafhankelijke experts met uiteenlopende specialistische kennis.

Daaruit komt naar voren dat het testen, traceren en isoleren van coronabesmettingen essentieel is. "Dat werd door alle deskundigen onderstreept: een investering in testen en traceren loont eigenlijk altijd, omdat het kan bijdragen aan het voorkomen van een lockdown met grotere economische en maatschappelijke gevolgen", schrijft de minister. De Jonge kondigde vorige week aan testcapaciteit in Duitsland in te kopen, omdat er in Nederland een tekort aan materiaal dreigt. De groeiende vraag is volgens de minister te wijten aan testaanvragen van mensen die geen klachten hebben.

Hij kondigt aan dat er een onderzoek komt naar de wenselijkheid en haalbaarheid om meer mensen zonder klachten te testen.

De Jonge onderzoekt centralisering testbeleid

Het kabinet stelt in de komende periode meer in te willen zetten op de vergroting van de testcapaciteit. Het bron- en contactonderzoek dat wordt uitgevoerd door de GGD's moet de uitbreiding van de testcapaciteit wel bij kunnen houden.

In de afgelopen periode is gebleken dat de GGD's onderbemand waren en de recente opleving van het virus in de regio's Rotterdam en Amsterdam niet aankonden. De experts concluderen dat de organisatie van het testbeleid en het bron- en contactonderzoek beter moet. "Aangezien het virus nog een tijdje onder ons zal zijn, is aandacht voor organisatorische maar zeker ook personele versterking van belang", staat in de Kamerbrief.

Minister De Jonge schrijft dat hij wil kijken hoe het Nederlands testbeleid centraler kan worden aangestuurd.

Kabinet komt met inschalingsniveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig

Naast het testen en opsporen van de besmettingen, moet ook de communicatie van het kabinet beter. De routekaart waar het premier Mark Rutte in de afgelopen maanden op heldere wijze de versoepelingen aankondigde, werd gevolgd door een afwezigheid van het kabinet in de zomermaanden. Het coronadashboard waar mensen de stand van zaken konden inzien, bleek toch niet voldoende te zijn om een nieuwe opleving van het virus te voorkomen.

Dat moet volgens het kabinet beter. Het dashboard moet begrijpelijker worden en informatie over de besmettingsgraad in je eigen regio moet beter. Er wordt daarom gewerkt aan drie zogenoemde "inschalingsniveaus" per regio die moeten helpen bepalen welke maatregelen op een bepaald moment het beste zijn.

Iedere week wordt door de regionale autoriteiten, de GGD en het RIVM gekeken op welk niveau welke regio wordt ingedeeld. Het uiteindelijke besluit wordt door de minister van Volksgezondheid genomen.

Het gaat om de categorieën waakzaam, zorgelijk en ernstig. Bij waakzaam is er sprake van een "beheersbare situatie", is voldoende zorgcapaciteit en het bron-en contactonderzoek werkt goed.

Bij 'zorgelijk' neemt het aantal besmettingen toe en zijn er gerichte maatregelen nodig om kwetsbare groepen te beschermen. Het wordt moeilijker om het bron- en contactonderzoek uit te voeren en de druk op de zorg neemt toe. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het virus weer de kop in te drukken.

Is de situatie 'ernstig', dan is hard ingrijpen noodzakelijk. Het aantal besmette personen loopt hard op en het is niet meer te achterhalen waar de bron van het virus zich bevindt. "Hard ingrijpen is noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie", aldus De Jonge.

Het voornemen is om de inschalingsniveaus in de tweede helft van september toe te voegen aan het dashboard. De Jonge: "Hiermee wordt voorspelbaarder, begrijpelijker en duidelijker gemaakt voor de inwoners van zwaarder getroffen regio's waarom maatregelen lokaal worden aangescherpt."

Rutte en De Jonge lichten strategie dinsdagavond toe

Onderdeel van de nieuwe communicatiestrategie wordt ook dat de boodschap gerichter naar verschillende doelgroepen moet worden overgebracht. Dat zal de komende tijd te zien moeten zijn in publiekscampagnes in de publieke ruimte.

Niet alleen de communicatie richting burgers moet beter, maar ook in de richting van de zorg en in het bijzonder over de verdeling van de persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe die correct moeten worden gebruikt.

Premier Rutte en minister De Jonge zullen tijdens de persconferentie dinsdag 19.00 uur terugblikken op wat er goed en fout is gegaan. Ook zullen zij schetsen waar Nederland op dit moment staat in de aanpak van het coronavirus en hoe de komende maanden eruit komen te zien.