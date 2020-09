Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Epidemioloog waarschuwt: Zweedse aanpak van coronavirus kan leiden tot nieuwe piek

Een Belgische epidemioloog, werkzaam voor het Zweedse Karolinska Instituut, waarschuwt dat de huidige aanpak van het coronavirus door Zweden binnenkort mogelijk zal leiden tot een nieuwe piek. "Scholen moesten open blijven om - ook al werd dat publiekelijk ontkend - groepsimmuniteit te bereiken. Maar tegelijkertijd konden kinderen volgens de regering niet besmet raken", zei Nele Brusselaers zondag tegen NU.nl.

Duitse president noemt bestorming Reichstag 'aanval op hart democratie'

Frank-Walter Steinmeier reageerde zondag ontstemd over de betogers die zaterdag over barricades sprongen om bij de Reichstag te komen. "Rijksvlaggen en extreemrechts gepeupel voor het Duitse parlement zijn een ondraaglijke aanval op het hart van onze democratie. We zullen dat nooit accepteren", zei hij.

Man onder invloed rijdt in op groep jongeren in Deventer

De bestuurder van een auto die zaterdagavond inreed op een groep jongeren in Deventer, had drugs gebruikt. De politie meldde dat zondagmiddag en zei dat de 23-jarige man uit Roemenië niet onder invloed van alcohol was. Drie van de jongeren hadden medische hulp nodig. Meerdere anderen liepen lichtere verwondingen op. De politie onderzoekt nog of opzet in het spel was.

Messi is afwezig bij Barcelona, maar mag van La Liga niet transfervrij weg

Lionel Messi is zondagochtend niet komen opdagen bij de medische testen voor aanvang van het nieuwe seizoen bij FC Barcelona. De 33-jarige voetballer beroept zich op een clausule in zijn contract, waardoor hij denkt transfervrij weg te kunnen. De Spaanse competitie oordeelde later op de dag dat de Argentijn niet transfervrij mag vertrekken.

Hoge officier uit Frans leger verdacht van spionage voor Rusland

De Franse veiligheidsdiensten hebben een hoge officier uit het Franse leger opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens de Franse radiozender Europe 1 zou de officier, die gestationeerd was op een NAVO-basis in Italië, belangrijke vertrouwelijke documenten hebben doorgespeeld naar de Russische veiligheidsdiensten.

Nieuws in beeld

Peuter verstrikt in vlieger zwiept door de lucht in Taiwan

Een driejarig meisje raakte zondag bij een festival in de Taiwanese stad Hsinchu verstrikt in een vlieger. De peuter liep geen verwondingen op. De autoriteiten in Hsinchu hebben het vliegerfestival na het ongeval stopgezet.

Het weer op vakantie

Benelux: Zondag is het behoorlijk onbestendig. Eerst schijnt de zon geregeld, maar komen er vooral in de middag en avond soms stevige regen- en onweersbuien voor. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. In de nieuwe week blijft het overwegend droog. De zon is van tijd tot tijd te zien, door een noordelijke wind wordt het hooguit 18 graden. In de nacht naar dinsdag kan het flink afkoelen op sommige plaatsen in de Ardennen tot 5 graden.

Duitsland:Het is nogal verschillend van plaats tot plaats. In de noordwestelijke regio's blijft het meestal droog en is overdag de zon geregeld tussen de wolken door te zien. Zondagmiddag is het vrij aangenaam met maximaal 23 graden, maandag verloopt iets frisser. In het zuiden en oosten zijn zowel zondag als maandag buien actief. Op zondag komen er flinke hoosbuien voor en is ook kans op onweer. Op maandag pakken de buien minder zwaar uit en neemt in de loop van de dag de buiigheid af.

Noorwegen:Het is op zondag nog tamelijk onbestendig met vooral langs de fjorden in het noorden en in de omgeving van Oslo een aantal buien. Er zijn ook plekken waar het de hele dag droog blijft en de zon van tijd tot tijd schijnt. De luchtdruk stijgt later op de zondag, daardoor blijft het maandag op de meeste plaatsen droog. Het wordt 6 tot 8 graden in het uiterste noorden tot 18 in Oslo. Op veel plaatsen staat er maandag opvallend weinig wind.

Oostenrijk en Zwitserland: In de oostelijke kantons van Zwitserland kunnen zondag opnieuw zeer zware buien met lokaal wateroverlast ontstaan, hiervoor heeft de Zwitserse weerdienst code rood uitstaan. In Voralberg, Tirol en Karinthië zijn ook stevige buien mogelijk en is code oranje geldig op zondag. Maandag is de lucht nog onstabiel, maar zijn de buien minder zwaar.

Frankrijk:Het weerbeeld is nogal verschillend. Zondag komen vooral in het noordwesten en in de bergen buien voor. In Bretagne en de Vendée blijft het zo goed als droog en zijn er flinke perioden met zon. Op maandag beperken de buien zich tot de oostelijke departementen en is het in het midden en westen van Frankrijk droog onder invloed van een hogedrukgebied. Zowel zondag als maandag waait er in de Languedoc een stevige noordelijke wind.

Spanje en Portugal: Het blijft droog, zonnig en zeer warm zomerweer met langs de stranden meer dan 30 graden doordat de wind vanaf het land waait. In Spanje zijn ook weinig wolken te zien, behalve in Catalonië en de noordwestelijke regio's kunnen in de loop van zondag een paar buien ontstaan. Op maandag is het overal op het Iberisch Schiereiland droog en zonnig.

Italië: Zondag is voor Noord-Italië nog code rood geldig voor zware regen- en onweersbuien en lokaal veel wind. In het midden en zuiden blijft het vrijwel droog en is het stabiel zomerweer. Op maandag zijn de buien in Noord-Italië minder heftig dan in het weekend. Dan kunnen juist op Sardinië en midden Italië enkele forse onweersbuien ontwikkelen, voor deze buien staat op maandag code rood.

Griekenland:Het is stabiel zomerweer met veel zon. In de middagen wordt het komende dagen 25 tot 30 graden. Op de Egeïsche Zee staat zoals gewoonlijk een stevige noordelijke wind.

