Kabinet: Economische recessie nog niet voorbij, derde steunpakket nodig

De economische malaise als gevolg van de coronacrisis is nog lang niet ten einde. Daarom komt het kabinet met een derde steunpakket voor ondernemers en werknemers, maakte het kabinet vrijdag bekend. De totale kosten voor enkel dit pakket worden geschat op zo'n 11 miljard euro. Het steunpakket loopt tot juli 2021.

Amsterdam en Rotterdam stoppen na zondag met mondkapjesplicht

Amsterdam en Rotterdam gaan het experiment met een mondkapjesplicht niet verlengen, maakten beide steden vrijdag bekend. Na zondag is het dragen van een mondkapje in bepaalde drukke delen van de stad niet meer verplicht.

Langstzittende Japanse premier Abe treedt af vanwege gezondheid

De Japanse premier Shinzo Abe treedt af vanwege gezondheidsproblemen, maakt hij vrijdag bekend. Abe (65) lijdt aan de chronische ziekte colitis ulcerosa, een hardnekkige ontsteking van de darmen.

Studenten klagen: drie dagen voor start studiejaar nog steeds geen rooster

Voor veel hogescholen en universiteiten begint het academisch schooljaar aanstaande maandag weer, maar veel studenten weten nog niet hoe hun rooster eruitziet. Dat vertelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na vragen van NU.nl. Roostermakers lijken meer moeite te hebben vanwege de coronamaatregelen.

Spelers Nederlands elftal hoeven niet in quarantaine door uitzondering

De spelers van het Nederlands elftal hoeven tijdens de komende interlandperiode niet in quarantaine. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een uitzondering gemaakt voor Oranje.

Het Nederlands elftal bestaat voor een deel uit internationals die in Engeland en Spanje spelen. Zij zouden bij aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine moeten, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken beide landen als 'oranje' gebieden heeft aangemerkt.

Donald Trump haalt uit naar Joe Biden in acceptatiespeech

Zittend president Donald Trump heeft donderdag formeel het kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen namens de Republikeinse Partij geaccepteerd. In zijn acceptatiespeech haalde Trump uit naar zijn opponent Joe Biden en noemde hij de aankomende verkiezingen "de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van de VS".

Het weer op vakantie

Benelux: Zaterdagochtend is het in het binnenland overwegend droog met geregeld zon, in de kustgebieden komen al buien voor. Deze breiden zich in de middag verder landinwaarts uit. Het wordt 17 graden op de hoogste toppen van de Ardennen tot 20 graden in Belgisch Limburg, Brabant en in Luxemburg.

Duitsland: Zowel zaterdag als zondag schijnt in een groot deel van Duitsland de zon geregeld. In het noorden en westen komen in de middag geregeld buien tot ontwikkeling. In een strook van Saarland tot Berlijn blijft het zo goed als droog. In de middag wordt het in dit deel van Duitsland 22 of 23 graden. Elders wordt het maximaal 20 graden.

Noorwegen: Zaterdag valt er vooral in de kustgebieden tussen Trondheim en Bergen een enkele bui. Veel regen wordt er niet verwacht, wel is het aan de frisse kant. Rond Oslo wordt het nog een graad of 17, maar in bergachtig gebied is het een stuk frisser.

Oostenrijk en Zwitserland: In Oostenrijk en Zwitserland zijn er buien en regent het met enige regelmaat of het met bakken uit de hemel komt. De hoogste temperaturen worden verwacht op de grens met Hongarije, waar het beide weekenddagen zo'n 28 graden kan worden.

Frankrijk: In Frankrijk zijn op meerdere plaatsen buien, met hier een daar een klap onweer. In het noordwesten van het land blijft het droog. Het wordt rond de 20 graden.

Spanje en Portugal: Portugal kan een zonnig en warm weekend verwachten. Ook langs de zuidkust van Spanje is dat het geval. In het noorden en oosten van Spanje en dus ook op de Balearen komen vooral later op de dag enkele onweersbuien tot ontwikkeling. Het wordt tussen de 25 en 30 graden.

Italië: In het zuiden van Italië is het stabiel zomerweer. In het noorden komen in het weekend buien tot ontwikkeling, vooral in bergachtig gebied. Het is broeierig warm, met een maximumtemperatuur van 30 graden.

Griekenland: Heel Griekenland krijgt te maken met zomerweer. Er vallen geen buien en de temperatuur komt uit tussen de 25 en 30 graden.

