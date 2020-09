Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft zijn excuses aangeboden, omdat gasten op zijn bruiloft niet altijd de verplichte 1,5 meter afstand hebben gehouden. Na vragen van media over de naleving van de coronaregels op zijn huwelijksfeest gaf de minister toe dat de afstandsregel niet altijd is nageleefd. "Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven", aldus de bewindsman.

Grapperhaus trouwde afgelopen zaterdag en vierde dat naar eigen zeggen "in kleine kring". De minister, die op de coronapersconferentie het niet houden van afstand nog "slordig" en "asociaal" noemde, schrijft in de brief maatregelen te hebben getroffen om zijn huwelijksdag in lijn met de coronaregels te doen verlopen. "Ondanks alle genomen maatregelen zijn er helaas momenten geweest waarop de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is."

De excuses zijn saillant, juist omdat het kabinet in de afgelopen maand hamerde op de naleving van de coronaregels. Vooral in familieverband en bij feesten en partijen zou het aantal besmettingen toenemen.

Premier Rutte stelde bij de laatste coronapersconferentie nog expliciet dat mensen zich ook tijdens bruiloften echt aan de regels moeten houden. Dat betekent afstand houden, registratie van gasten en checkgesprekken. "En wat ook blijft gelden: de gasten moeten wel een vaste zitplaats hebben en geen fysiek contact. Dus niet van plek wisselen tussen de gangen. Geen polonaises. En feliciteren op afstand. En ik zeg weer: dat is niet leuk maar het moet gewoon", zei de premier. "Dit is dus een verplichting."

Grapperhaus: "Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de coronamaatregelen. Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk."