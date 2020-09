Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Eerste testvluchten met Boeing 737 MAX in week van 7 september

De eerste testvluchten met de Boeing 737 MAX, die sinds maart vorig jaar aan de grond staat, worden in de week van 7 september gehouden. Dat heeft de Europese luchtvaartautoriteit EASA donderdag bekendgemaakt. De proefvlucht wordt gehouden in het Canadese Vancouver.

Schilderij van Frans Hals voor derde keer gestolen uit museum in Leerdam

Het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen uit Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam, maakt de politie donderdag bekend. Het is al de derde keer dat het werk is ontvreemd.

Orkaan Laura flink afgezwakt, half miljoen Amerikanen zonder stroom

De orkaan die donderdagochtend (Nederlandse tijd) de Amerikaanse kust bereikte, is enkele uren daarna afgezwakt tot een orkaan van de tweede categorie. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen dat Laura nog steeds erg gevaarlijk is, met windsnelheden tot 170 kilometer per uur.

Russisch OM: Geen reden voor strafrechtelijk onderzoek in zaak-Navalny

Het Russische openbaar ministerie (OM) ziet op dit moment geen reden om een strafrechtelijk onderzoek te starten vanwege de situatie rond Alexei Navalny. De Russische oppositieleider werd vorige week plotseling ernstig ziek tijdens een vlucht in Rusland.

Politie houdt twee mannen aan na beschieting Amsterdamse woning

Er zijn twee mannen aangehouden in het onderzoek naar het laatste schietincident in de Vechtstraat in Amsterdam, meldt de politie donderdag. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Johan Derksen werkt met Michel van Egmond aan biografie

Johan Derksen krijgt een eigen biografie, zo bevestigt de tafelheer van Veronica Inside aan weekblad Story. Het boek wordt geschreven door Michel van Egmond.

Katy Perry en Orlando Bloom ouders geworden van dochter

Zangeres Katy Perry is bevallen van een dochter. "We zweven van liefde en verwondering over de veilige en gezonde komst van onze dochter", schrijft het stel. Ze geven hun dochter de naam Daisy Dove Bloom. Perry bracht eerder dit jaar nog een single uit die Daisies heet.

Nieuws in beeld

Varkens lopen los op snelweg na ongeluk in Drenthe

Een aanhanger van een vrachtwagen met varkens is woensdag gekanteld op de N33 bij het Drentse Anderen. Bij het ongeluk kwamen meerdere varkens om het leven.

Het weer op vakantie

Benelux: Vrijdag en zaterdag krijgt de kustregio van de Benelux te maken met buien. In de ochtenden blijft het nog overwegend droog met zon, maar in de loop van de middag vallen er buien waar ook een klap onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt tussen de 17 en 21 graden.

Duitsland: De meeste buien in Duitsland zijn de komende dagen te vinden rond de Alpen. Op andere plaatsen is het droog en kan de zon geregeld doorbreken. In het noorden kan het maximaal 20 graden worden, terwijl de temperatuur in het oosten en zuidoosten kan oplopen tot 20 tot 24 graden.

Noorwegen: In het Noorse binnenland kan het gaan regenen, terwijl het aan de westkust overwegend droog blijft. Op de toppen van de hoogste bergen kan sneeuwval voorkomen. Het wordt zo'n 13 tot 18 graden.

Oostenrijk en Zwitserland: In Oostenrijk en Zwitserland neemt de kans op buien toe. De deelstaat Karinthië en het uiterste oosten van Oostenrijk worden daarbij vooralsnog gespaard. De temperatuur komt uit rond de 25 graden.

Frankrijk: In Frankrijk komt een einde aan het stabiele zomerweer in het zuiden. Veel regio's krijgen te maken met regen en onweer.

Spanje en Portugal: In Portugal wordt het vrijdag en in het weekend erg warm. Ook langs de zuidkust van Spanje krijgen mensen te maken met langdurig zomerweer. Het noorden van Spanje krijgt echter te maken met hevige regen- en onweersbuien.

Italië: Het zuiden van Italië vertoont stabiel zomerweer. In het noorden komen zowel vrijdag als in het weekend buien voor. Langs de Adriatische kust kan het 30 graden of warmer worden.

Griekenland: Heel Griekenland krijgt te maken met zomerweer. Er vallen geen buien en de temperatuur komt uit tussen de 25 en 30 graden.

