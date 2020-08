Nederland en Suriname streven ernaar om nog voor 25 november de ambassadeursposten weer bemand te hebben. Dat maakten buitenlandminister Stef Blok en zijn Surinaamse ambtsgenoot Albert Ramdin maandag in Voorburg bekend.

Het eerste bezoek van een Surinaamse regeringsvertegenwoordiger in tien jaar is het begin van de herstel van de relatie, waarbij zowel Blok als Ramdin vooral naar de toekomst wil kijken. Uitleveringen van de in Nederland veroordeelde oud-president Desi Bouterse en huidige vicepresident Ronnie Brunswijk zijn niet aan de orde.

Zichtbaar tevreden spraken de twee ministers over een nieuw tijdperk in de relatie tussen Nederland en Suriname. "Wij zijn erg blij hier te zijn", zei Ramdin. "Het is zonder twijfel dat de relatie bijzonder is."

En die relatie moet zo snel mogelijk hersteld worden, was de boodschap. De banden tussen Den Haag en Paramaribo raakten gebrouilleerd in de tien jaar dat oud-president Bouterse aan de macht was, met onder meer als gevolg dat beide landen geen ambassadeurs uitwisselden.

Blok zegt 3,5 miljoen euro coronasteun toe

Met de verkiezing van VHP-leider Chan Santokhi kwam in juli van dit jaar een eind aan het tijdperk-Bouterse. En Suriname staat er slecht voor. Volgens de nieuwe regering heeft oud-president Bouterse het land met een schuld van 2,5 miljard euro opgezadeld.

Suriname staat er niet alleen financieel slecht voor, er schort ook het nodige aan het functioneren van verschillende overheidsinstituties.

Minister Blok heeft toegezegd Suriname te helpen waar het kan. Om te beginnen met een nieuw coronasteunpakket van 3,5 miljoen euro. "Suriname kent een nijpende financiële situatie", aldus de minister. "Wij willen hen met kennis en kunde bijstaan." Hoe dat er exact uit komt te zien, zal in de komende periode worden uitgewerkt.

'Uitlevering Bouterse en Brunswijk is zaak van justitie'

Volgens Ramdin kan de Nederlandse expertise van pas komen bij het innen van belastingen, maar ook bij het versterken van politie en justitie. Dat is wat Blok betreft in het belang van beide landen, ook omdat zowel Nederland als Suriname kampt met de gevolgen van zware drugscriminaliteit en de daaruit voortvloeiende ondermijning.

De uitlevering van Bouterse, die in Nederland een straf van elf jaar cel moet uitzitten wegens drugshandel, maakt geen onderdeel uit van de afspraken. De ministers hebben wel over de kwestie gesproken, maar Blok heeft van de uitlevering van Bouterse geen voorwaarde voor de Nederlandse steun gemaakt.

Bloks failed state-uitspraak niet ter sprake gekomen

Datzelfde geldt voor de nieuwe vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook is veroordeeld wegens drugshandel. "Wij zullen in onze contacten met de Surinaamse regering vooruitkijken." Ramdin voegde daaraan toe dat het aan justitie is om over de kwestie te oordelen. Hij wees er ook op dat Suriname geen onderdanen uitlevert.

Ook hij wil het liefst vooruitkijken. De omstreden uitspraken van minister Blok, die Suriname twee jaar geleden een failed state noemde, is niet ter sprake gekomen.

In de discussie die in Nederland gevoerd wordt over excuses voor het slavernijverleden wil Ramdin niet te veel naar het verleden kijken. "We zullen elkaar met respect moeten behandelen. Nederland en Suriname hebben een gedeeld verleden, het is van belang dat niet te vergeten. De regering-Santokhi heeft gezegd dat wij ons richten op de toekomst."