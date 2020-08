Vanaf 26 oktober is er een directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen, maakt vervoersbedrijf Eurostar maandagochtend bekend.

Vanaf 1 september kunnen reizigers tickets voor de internationale treindienst kopen. De hogesnelheidstrein doet 3 uur en 52 minuten over de reis tussen de Nederlandse en Britse hoofdstad.

Reizigers kunnen tot zes maanden van tevoren tickets kopen. Dat is zeker gezien de quarantainemaatregelen van groot belang, benadrukt Eurostar.

Begin juli werd al bekend dat Nederlanders die de trein naar Londen willen nemen vanaf dit najaar niet in Brussel meer hoeven over te stappen voor een paspoortcontrole. Deze controles vinden vanaf eind oktober plaats in Amsterdam en Rotterdam.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen eind april zou gaan rijden, maar vanwege de terugval van het aantal passagiers door de corona-uitbraak stopten de treinen in maart met rijden.