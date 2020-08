Rapper Blacka is aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij op de Pier in Scheveningen, zo meldt Omroep West zondagavond.

Blacka is de voorman van de Rotterdamse drillrapgroep Blacka 24. Twee dagen eerder werd bekend dat er inderdaad een zeventienjarige jongen was aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij.

Eerder werden al twee twintigjarige mannen uit Amsterdam opgepakt. "Zij worden verdacht van doodslag in vereniging. Hun voorarrest is donderdag door de raadkamer van de rechtbank met negentig dagen verlengd", zo zei het OM.

De steekpartij waar het om gaat vond op 10 augustus plaats en is volgens meerdere media het gevolg van een ruzie tussen de twee drillrapgroepen Blacka 24 en 73 De Pijp. Bij de steekpartij kwam een negentienjarige man om het leven.

Rapper Blacka betuigde op Instagram eerder spijt. Hij zei hierbij ook niet te weten hoe de ruzie tussen de rivaliserende groepen was begonnen. "Deze hele drillbeef slaat aan het eind van de dag nergens op", aldus de rapper.