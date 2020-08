Honderden demonstranten waren zondagmiddag op het Malieveld in Den Haag aanwezig bij de protesten tegen onder meer de coronamaatregelen. Het protest is "ordelijk en veilig" verlopen, aldus de politie.

Meerdere organisaties namen deel aan de demonstraties in Den Haag, waaronder het Algemeen Burger Collectief, Viruswaarheid en Gele Hesjes.

Op het Malieveld werd vanaf 14.00 uur onder meer gedemonstreerd tegen de maatregelen die worden ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Zo zijn de betogers tegen het houden van 1,5 meter afstand, de mondkapjesplicht op bepaalde plekken en de spoedwet. Daarnaast willen de demonstranten onder andere dat de samenwerking met de gezondheidsorganisatie (WHO) wordt beëindigd.

Toespraken en een dj

De demonstratie was gepland tot 16.00 uur. Volgens een NU.nl-verslaggever ter plaatse was het veld om 16.15 uur al deels leeg. Op dat tijdstip waren er nog ongeveer driehonderd betogers over, schat hij. Er waren toespraken en dj Jean trad op, waardoor er een festivalachtige sfeer ontstond. Om 16.45 uur waren de meeste demonstranten weer naar huis.

Naast de Nederlandse pers deden ook Duitstalige en Vlaamse media verslag van het protest. Demonstranten droegen T-shirts met opdrukken als 'Rotterdam in opstand', 'Klimaatoptimist' en 'Nederlandse Vrijheids Beweging'.

De politie Den Haag riep demonstranten op zich te houden aan de coronamaatregelen en de 1,5 meter afstand te bewaren, en was zelf ook zichtbaar aanwezig bij de demonstratie.